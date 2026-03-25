MEGOGO покаже матч молодіжних збірних України та Литви, зокрема й на каналі «MEGOGO СПОРТ»

27 березня молодіжна збірна України (U21) зустрінеться зі збірною Литви у кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року серед команд віком до 21 року. Поєдинок відбудеться у словацькому Кошице на стадіоні Košická Futbalová Aréna й розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Матч на платформі MEGOGO побачать передплатники тарифів «Оптимальна», «Спорт» та всіх пакетів MEGOPACK — сервіс транслює ігри молодіжної збірної ексклюзивно на OTT-платформі. Гру також можна знайти в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт» або на каналі «MEGOGO Футбол Перший».

Для тих, хто не має передплати, пряма трансляція буде безплатною — на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах та на YouTube-каналі Української Асоціації Футболу (УАФ).

Коментуватимуть гру Володимир Звєров і Віталій Волочай. Аналітична міністудія у форматі «візитівки» стартує о 18:30 — за пів години до початку матчу — й продовжиться в перерві та після фінального свистка.

Гра проти Литви має для українців особливу турнірну вагу. Після чотирьох турів збірна України набрала чотири очки й посідає третє місце в групі H, тож кожен наступний поєдинок може суттєво вплинути на підсумкову позицію в таблиці.

До фінального турніру Євро-2027 U21 напряму потраплять господарі — Албанія та Сербія, дев’ять переможців груп і найкраща з команд, що фінішують другими. Іще чотири путівки розіграють у плей-оф вісім збірних з-поміж тих, що посядуть другі місця у своїх групах.