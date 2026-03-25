«Київстар ТБ» розпочав показ української науково-фантастичної драми «Ти — космос»

На платформі «Київстар ТБ» став доступний повнометражний дебют режисера Павла Острікова, науково-фантастична драма «Ти — космос». Стрічка розповідає про самотність, людський зв’язок і надію серед безмежного космосу.

Головний герой — космічний далекобійник Андрій Мельник у виконанні Володимира Кравчука. Він транспортує ядерні відходи на Каллісто, безлюдний супутник Юпітера, на борту вантажного корабля «Обрій». Буденну місію перериває катастрофа: Земля зникає внаслідок потужного вибуху, й Андрій лишається, ймовірно, єдиною людиною у Всесвіті.

Поворотним моментом стає сигнал від Катрін, лаборантки-француженки з космічної станції поблизу Сатурна. Попри відстань і затримку сигналу, між ними поступово виникає емоційна близькість. Коли Андрій дізнається, що станція Катрін опинилася під загрозою знищення, він разом із бортовим роботом Максимом вирушає у ризиковану подорож їй на допомогу.

Стрічка «Ти — космос» — для тих, кому до вподоби камерна наукова фантастика з увагою до психологічного портрета героїв і людських зв’язків на відстані світлових років.

