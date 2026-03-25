«Київстар» планує купити шість сонячних електростанцій на Львівщині

«Київстар» має намір придбати шість сонячних електростанцій (СЕС) у Львівській області. До Антимонопольного комітету України (АМКУ) вже надійшли відповідні заявки на набуття контролю над цими активами, повідомляє Forbes Ukraine.

Серед об’єктів угоди — компанії «Енерджі Спейс», «Терновиця Солар», «Терновиця Солар Плюс», «Санлайт Дженерейшн», «Енергопостач-Плюс» і «Лайтфул». Сукупна встановлена потужність цих СЕС станом на 2021 рік сягала близько 103,9 МВт. Чотири підприємства пов’язані з розробником Іваном Торським — власником компанії Greenville, ще два — з родиною Трофименків, співвласниками мережі кінотеатрів Multiplex.

- Реклама -

Варто зазначити, що ці самі СЕС уже виставляли на продаж у 2021 році — тоді їх мала намір придбати французька TotalEnergies через структуру Total Eren. Угоду оцінювали в $50–60 млн, однак до кінця її так і не довели. Нині, за оцінками учасників ринку, вартість активів може бути нижчою через знос обладнання. Орієнтовна ціна — близько $400 000 за 1 МВт, що відповідає загальній сумі угоди приблизно в 1,7 млрд грн, або $41–42 млн. У «Київстарі» деталі не коментують.

Якщо угоду буде укладено, вона може стати вже другою інвестицією оператора у власну генерацію електроенергії. У грудні 2025 року «Київстар» придбав СЕС «Санвін 11» потужністю 12,95 МВт. Тоді в компанії пояснювали, що власна генерація дає змогу частково покривати енергоспоживання й убезпечуватись від зростання цін на електроенергію. За оцінками, та станція забезпечує близько 4% потреб оператора — що побічно вказує на загальне споживання «Київстару» на рівні понад 300 МВт.

Експерти припускають, що нові активи оператор використовуватиме насамперед для живлення власної інфраструктури — зокрема дата-центрів у Львівській області. Надалі «Київстар» може перевести частину виробленої електроенергії на прямі контракти для власних потреб, аби скоротити витрати на її передачу.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

