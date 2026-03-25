Google TV отримав три нові функції на базі штучного інтелекту Gemini

Google розширила можливості Google TV, додавши три нові функції на базі штучного інтелекту Gemini. Нововведення мають перетворити телевізор не лише на розважальний пристрій, а й на повноцінного інформаційного помічника для всієї родини.

Першою з нових можливостей стали «Глибокі занурення» (Deep Dives) — інтерактивний формат освітніх сесій із Gemini. На відміну від звичайного пошуку, Deep Dives пропонують докладні пояснення з різних тематик — від економіки й технологій до здоров’я та способу життя. До матеріалів додаються візуальні елементи й запитання для подальшого обговорення. Такий формат перетворює телеекран на освітню платформу. Функція вже доступна користувачам у США та Канаді.

Для любителів спорту Google підготувала «Спортивні підсумки» (Sports Briefs) — озвучені огляди матчів і турнірів. Завдяки цій функції глядачі можуть дізнатися результати ігор, відстежити новини про гравців або перевірити актуальний рахунок, не відриваючись від телевізора й не звертаючись до смартфона. Наразі Sports Briefs доступні лише в США, а їхнє поширення на інші ринки очікується навесні.

Третій напрям оновлення стосується голосового асистента. Тепер у відповідь на голосовий запит Gemini формує не просто текст, а повноцінну візуальну відповідь із відео та іншою візуалізацією. Так, запит про результати змагань супроводжується живою таблицею рахунків і рекомендаціями щодо трансляцій, запит рецепта — відеоінструкцією, а пошук фільму — галереєю з візуальними рекомендаціями.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Оновлений голосовий асистент Gemini вже працює в США та Канаді. Навесні його запустять у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії, а протягом року функцію отримають користувачі й в інших країнах.

Втім, інтеграція ШІ в Google TV мала свої складнощі. Раніше ми повідомляли, що після додавання Gemini пошук на деяких пристроях почав працювати некоректно.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Читайте також

