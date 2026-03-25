CBS News Radio припиняє радіомовлення після майже ста років в ефірі

Американський медіаконцерн CBS оголосив про ліквідацію радіослужби CBS News Radio, що діє з 1927 року. Мовлення припиниться 22 травня 2026 року, а всі посади підрозділу буде ліквідовано. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Офіційне рішення оголосили головна редакторка CBS News Барі Вайс і президент компанії Том Цібровскі у внутрішніх службових записках. Причиною закриття назвали зміни на медіаринку — слухачі масово переходять до цифрових платформ і подкастів, що підриває економічну основу традиційного радіомовлення. Нині CBS News Radio випускає щогодинні новини для близько 700 афілійованих станцій у всій країні, проте складні економічні умови змусили керівництво переглянути доцільність існування служби.

Під скорочення потраплять приблизно 6% штату компанії. Водночас, за даними анонімного джерела, звільнення зачеплять не лише радіокоманду — інші підрозділи редакції також постраждають, хоча конкретних не називають. Вайс і Цібровскі назвали ці заходи болісним, але необхідним кроком як частину ширшої трансформації редакції. На їхнє переконання, частина структур має поступитися місцем новим форматам, розрахованим на сучасну аудиторію.

Ліквідація радіослужби відбувається на тлі масштабних змін у керівництві CBS. 2025 року компанія перейшла під контроль Девіда Еллісона після злиття його голлівудської студії Skydance з кінокомпанією Paramount. Восени того самого року Еллісон призначив головною редакторкою CBS News Барі Вайс — колишню оглядачку видання New York Times.

Вайс публічно критикувала традиційні телерадіомовники за упередженість і оголосила про намір змінити процес прийняття редакційних рішень на CBS. Відтак із каналу пішли кілька відомих журналістів, зокрема кореспондент програми «60 хвилин». У грудні Вайс зняла з цієї програми сюжет про депортацію венесуельських чоловіків адміністрацією Трампа до центру утримання під вартою в Сальвадорі.

Гільдія письменників Америки засудила рішення про закриття радіослужби. У заяві організація звинуватила керівництво у безрозсудності та жадібності, а дії Вайс і Еллісона назвала проявом некомпетентності. CBS News Radio існує з вересня 1927 року, тобто майже сто років, і є попередницею всієї мережі CBS.