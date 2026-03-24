Spotify запускає SongDNA — інструмент для дослідження музичних треків

Стримінговий сервіс Spotify розпочав тестування нової функції SongDNA, що дає змогу дізнатися докладну інформацію про створення будь-якого музичного треку. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

Функцію вбудовано безпосередньо в екран відтворення мобільного застосунку. Щоб скористатися нею, потрібно відкрити плеєр під час прослуховування, прокрутити екран донизу до відповідної картки й натиснути на неї. Відтак користувачу стають доступні відомості про авторів пісні, наявні кавер-версії, використані семпли та інші пов’язані матеріали.

Ключова особливість SongDNA — інтерактивність. Як зазначає Android Authority, це не просто статичний набір метаданих, а повноцінний інструмент для активного дослідження: користувач може заглибитися в контекст треку й простежити його музичні зв’язки. Така концепція споріднена з функцією «Про трек» (About the Song), проте SongDNA робить акцент на глибшому вивченні матеріалу.

Основу роботи сервісу становить поєднання даних від самих артистів та внеску спільноти. Музичні лейбли й виконавці своєю чергою можуть керувати тим, як їхні твори та пов’язана інформація відображаються в системі, — через розділ Spotify for Artists (S4A).

Наразі SongDNA перебуває на стадії бета-тестування та поетапно стає доступною для власників підписки Premium на платформах Android та iOS. Повноцінне розгортання функції заплановано на квітень.

Варто зазначити, що 2025 року Spotify виплатив музичній індустрії роялті на суму понад $11 млрд — на 10% більше, ніж роком раніше. За словами представників сервісу, це найбільша річна сума виплат творцям музики від будь-якого ритейлера в історії.

Редакція Mediasat
