MEGOGO покаже перший дитячий клубний Кубок світу з футболу

LALIGA FC FUTURES U12 Club World Cup

Медіасервіс MEGOGO цього тижня розпочне показ LALIGA FC FUTURES U12 Club World Cup — першого міжнародного турніру серед юнацьких команд провідних футбольних клубів світу, повідомляє пресслужба компанії.

Турнір стартує 25 березня й триватиме до 29 березня в іспанському місті Брунете, де матчі приймає стадіон Estadio Municipal Los Arcos. У змаганнях беруть участь 20 команд з 11 країн чотирьох континентів.

До складу учасників входять, зокрема, юнацькі академії провідних європейських клубів — Барселони, Реала, Атлетіко, Арсенала, «Парі Сен-Жермен», Інтера, Мілана та «Байєра». Представлено й Південну Америку — аргентинські «Бока Хуніорс» і «Рівер Плейт» та бразильські «Палмейрас» і «Фламенго».

В Україні поєдинки доступні на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Більшість матчів безплатно покаже телеканал «MEGOGO СПОРТ» у цифровій ефірній мережі T2 та кабельних мережах. Трансляції стартують у середу, 25 березня, о 10:30 за київським часом матчем Атлетіко — Бетіс. Коментуватимуть поєдинки професійні коментатори MEGOGO.

«На жаль, повномасштабна агресія Росії проти України стала травматичним досвідом для мільйонів дітей. У такі часи особливо важливо зберігати для них відчуття нормальності, давати опору в розвитку та показувати приклади, які надихають рухатися вперед. Саме тому ми продовжуємо транслювати турніри, організовані LaLiga, — щоб українські діти, які грають у футбол, могли бачити своїх однолітків у провідних академіях світу та відчувати: великі цілі — реальні», — зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

За її словами, успіхи ровесників із клубних академій сприймаються ближче й дужче надихають юних спортсменів, ніж приклади дорослих зірок. Такі трансляції, на переконання Панченко, допомагають дітям формувати власні спортивні орієнтири й підтримувати амбіції — навіть під час війни. Саме тому майже всі матчі турніру будуть доступні на безплатному каналі «MEGOGO СПОРТ» у T2 та кабельних мережах.

Підтримка дитячого футболу — послідовна лінія MEGOGO, і не лише на міжнародному рівні. Влітку 2025 року медіасервіс став офіційним партнером показу турніру пам’яті Володимира Величка — організатора юнацьких змагань, який понад два десятиліття присвятив розвитку дитячого футболу в Україні.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних станцій на Львівщині

АМКУ дозволив «Київстару» придбати шість сонячних електростанцій на Львівщині загальною потужністю 103,9 МВт. Для оператора це друга інвестиція в енергетику.
Новини

В Україні заборонили ще дев’ять російських OTT-сервісів

26 березня Нацрада розширила перелік заборонених російських OTT-платформ, додавши дев'ять нових сервісів. Загалом у переліку вже 70 медіасервісів.
Новини

Верховний суд США: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів

Верховний суд США постановив: провайдери не несуть відповідальності за піратські дії абонентів, якщо самі не сприяють таким порушенням цілеспрямовано.
Новини

У Німеччині провели обшуки в офісах стримінгового сервісу Kartina.TV

Німецькі силовики обшукали офіси Kartina.TV у Вісбадені й Вормсі. Сервіс підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільйони євро через мережу офшорів.
Новини

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо відключення мережі 2G

Уряд Великої Британії оприлюднив рекомендації щодо підготовки до вимкнення мережі 2G у 2029–2033 роках. Абонентам радять перевірити сумісність своїх пристроїв.