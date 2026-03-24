MEGOGO покаже перший дитячий клубний Кубок світу з футболу

Медіасервіс MEGOGO цього тижня розпочне показ LALIGA FC FUTURES U12 Club World Cup — першого міжнародного турніру серед юнацьких команд провідних футбольних клубів світу, повідомляє пресслужба компанії.

Турнір стартує 25 березня й триватиме до 29 березня в іспанському місті Брунете, де матчі приймає стадіон Estadio Municipal Los Arcos. У змаганнях беруть участь 20 команд з 11 країн чотирьох континентів.

До складу учасників входять, зокрема, юнацькі академії провідних європейських клубів — Барселони, Реала, Атлетіко, Арсенала, «Парі Сен-Жермен», Інтера, Мілана та «Байєра». Представлено й Південну Америку — аргентинські «Бока Хуніорс» і «Рівер Плейт» та бразильські «Палмейрас» і «Фламенго».

В Україні поєдинки доступні на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Більшість матчів безплатно покаже телеканал «MEGOGO СПОРТ» у цифровій ефірній мережі T2 та кабельних мережах. Трансляції стартують у середу, 25 березня, о 10:30 за київським часом матчем Атлетіко — Бетіс. Коментуватимуть поєдинки професійні коментатори MEGOGO.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«На жаль, повномасштабна агресія Росії проти України стала травматичним досвідом для мільйонів дітей. У такі часи особливо важливо зберігати для них відчуття нормальності, давати опору в розвитку та показувати приклади, які надихають рухатися вперед. Саме тому ми продовжуємо транслювати турніри, організовані LaLiga, — щоб українські діти, які грають у футбол, могли бачити своїх однолітків у провідних академіях світу та відчувати: великі цілі — реальні», — зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко.

За її словами, успіхи ровесників із клубних академій сприймаються ближче й дужче надихають юних спортсменів, ніж приклади дорослих зірок. Такі трансляції, на переконання Панченко, допомагають дітям формувати власні спортивні орієнтири й підтримувати амбіції — навіть під час війни. Саме тому майже всі матчі турніру будуть доступні на безплатному каналі «MEGOGO СПОРТ» у T2 та кабельних мережах.

Підтримка дитячого футболу — послідовна лінія MEGOGO, і не лише на міжнародному рівні. Влітку 2025 року медіасервіс став офіційним партнером показу турніру пам’яті Володимира Величка — організатора юнацьких змагань, який понад два десятиліття присвятив розвитку дитячого футболу в Україні.