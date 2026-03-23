Warner Music і Netflix випускатимуть документальні фільми про музикантів

Новини
Netflix та Warner Music Group

Warner Music Group (WMG) і Netflix оголосили про партнерство у виробництві документального контенту про музикантів та авторів пісень. До співпраці залучено й продюсерську компанію Unigram, яка братиме участь у розробці проєктів, повідомляє Variety.

За умовами угоди, WMG і Unigram працюватимуть безпосередньо з артистами або їхніми спадкоємцями — щоб точно й правдиво відтворити біографії та творчі шляхи музикантів. Імена виконавців, яким будуть присвячені перші стрімінгові проєкти, поки що не розкриваються.

- Реклама -

Втім, каталог WMG дає уявлення про масштаб можливого контенту. Серед легендарних імен лейблу — Prince, Fleetwood Mac, Led Zeppelin і Джоні Мітчелл; сучасну сцену представляють Ед Ширан та Бруно Марс.

Партнерство вигідне обом сторонам. WMG отримує змогу монетизувати архіви та посилити бренд лейблу, Netflix — авторизований контент для своєї платформи. Експерти зазначають, що формат офіційних документальних фільмів приваблює аудиторію насамперед завдяки рідкісним архівним матеріалам та офіційним історіям артистів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас Netflix активно інвестує й у технології виробництва. Нещодавно платформа придбала стартап InterPositive — розробника ШІ-рішень для кіноіндустрії. Його засновник, актор Бен Аффлек, обійме посаду старшого радника компанії.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

