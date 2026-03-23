Warner Music і Netflix випускатимуть документальні фільми про музикантів

Warner Music Group (WMG) і Netflix оголосили про партнерство у виробництві документального контенту про музикантів та авторів пісень. До співпраці залучено й продюсерську компанію Unigram, яка братиме участь у розробці проєктів, повідомляє Variety.
За умовами угоди, WMG і Unigram працюватимуть безпосередньо з артистами або їхніми спадкоємцями — щоб точно й правдиво відтворити біографії та творчі шляхи музикантів. Імена виконавців, яким будуть присвячені перші стрімінгові проєкти, поки що не розкриваються.
Втім, каталог WMG дає уявлення про масштаб можливого контенту. Серед легендарних імен лейблу — Prince, Fleetwood Mac, Led Zeppelin і Джоні Мітчелл; сучасну сцену представляють Ед Ширан та Бруно Марс.
Партнерство вигідне обом сторонам. WMG отримує змогу монетизувати архіви та посилити бренд лейблу, Netflix — авторизований контент для своєї платформи. Експерти зазначають, що формат офіційних документальних фільмів приваблює аудиторію насамперед завдяки рідкісним архівним матеріалам та офіційним історіям артистів.
Водночас Netflix активно інвестує й у технології виробництва. Нещодавно платформа придбала стартап InterPositive — розробника ШІ-рішень для кіноіндустрії. Його засновник, актор Бен Аффлек, обійме посаду старшого радника компанії.