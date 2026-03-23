«Вгадай мелодію» на SWEET.TV зібрало 1,6 млн переглядів за перші чотири дні після прем’єри

Шоу «Вгадай мелодію» від SWEET.TV

Музичне шоу «Вгадай мелодію» впевнено дебютувало на національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV — за чотири дні після прем’єри аудиторія проєкту перевищила 1,6 мільйона переглядів. Про це повідомляє пресслужба платформи.

Уже доступні перші два випуски, а нові серії виходитимуть двічі на тиждень — щосереди та щоп’ятниці. У кожному з них учасники змагаються у вмінні вгадувати відомі музичні хіти, а глядачі можуть грати разом із ними.

Директорка з маркетингу SWEET.TV Марина Русак розповіла, що команда прагнула створити не просто розважальне шоу, а проєкт із соціальним змістом. «Через знайомі пісні різних поколінь ми показуємо історію української музики. Ми бачимо дуже теплу реакцію — глядачі коментують, діляться шоу та радять його друзям», — сказала вона.

Шоу має й благодійний компонент. Весь призовий фонд іде на підтримку Збройних сил України — кожен переможець-артист сам обирає підрозділ або фонд, на користь якого SWEET.TV перераховує виграш донатом.

«Вгадай мелодію» — українська адаптація міжнародного формату Name That Tune, що здобув популярність у 40 країнах світу. У проєкті взяли участь 45 українських зірок, зокрема Alyona Alyona, Даша Астаф’єва, Василь Байдак, Ірина Білик та інші. Ведучий шоу — Михайло Хома, відомий як DZIDZIO.

Редакція Mediasat
