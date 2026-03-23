Понад 170 каналів і тисячі фільмів: lifecell TV запускає великодній промоперегляд

З 23 березня до 15 квітня 2026 року абоненти Датагруп, Volia та lifecell зможуть безплатно переглядати понад 170 телеканалів і тисячі фільмів та серіалів в межах великоднього промоперегляду lifecell TV. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі lifecell.

Промоперегляд охоплює цифрове телебачення DTV та OTT-платформу, зокрема застосунок lifecell TV — на смартфонах, планшетах, Smart TV і комп’ютерах. Серед доступних каналів — документальні й пізнавальні (Discovery Channel, National Geographic, Viasat Nature, Viasat History), кіно і серіали (Cine+, Viasat True Crime, Viasat Kino Comedy, Твоє Кіно Relax, Viasat Serial), спортивні трансляції (Setanta Sports+, UPL.TV), а також дитячий контент — Da Vinci Learning, ПЛЮСПЛЮС, Cine+ Kids, Cartoon Network.

Водночас абонентам відкривається онлайн-кінотеатр lifecell TV з бібліотекою понад 10 тисяч фільмів, серіалів і мультфільмів різних жанрів від провідних кінокомпаній світу — Disney, Marvel Studios, 20th Century Studios, Pixar і Paramount.

Щоб побачити нові канали на телевізійному тюнері, треба виконати повторний пошук телепрограм. OTT-тюнери з інтерактивними функціями достатньо перезавантажити, вимкнувши з мережі електроживлення на кілька секунд. Власники CAM-модулів мають керуватися інструкцією до свого телевізора. Якщо на пристрої були налаштовані списки обраних каналів — їх доведеться скласти заново. Натомість у мобільному застосунку, на Smart TV, Android TV, Android ТВ-приставках та у вебверсії сервісу зміни відбудуться автоматично.

Зауважимо, що промоперегляд не поширюється на контент додаткового пакета Volia «Нічний».

Варто зазначити, що взимку 2025 року застосунок Volia TV змінив назву на lifecell TV. Перейменування сталося внаслідок інтеграції Volia до об’єднаної групи DVL, до якої входять також Датагруп і lifecell.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Warner Music і Netflix випускатимуть документальні фільми про музикантів

Warner Music Group і Netflix об'єдналися для випуску документальних фільмів про музикантів із каталогу лейблу. У проєкті також бере участь компанія Unigram.
Новини

Японська Elecom знімає з продажу всі зовнішні Blu-ray приводи

Японська Elecom повністю виходить з ринку Blu-ray приводів. Дев'ять моделей зовнішніх USB-приводів знімуть із реалізації до 30 червня 2026 року або й раніше.
Новини

Суд відхилив черговий позов Masimo щодо Apple Watch, проте патентна суперечка з Apple триває

Суд відхилив позов Masimo щодо пульсоксиметра в Apple Watch — оновлені годинники патентів не порушують. Проте апеляційна заборона на імпорт до США досі чинна.
Новини

YouTube почав просити деяких користувачів оцінити відео на наявність ШІ-сміття

YouTube тестує опитування для частини користувачів. Платформа просить оцінити, чи є переглянуте відео низькоякісним контентом, створеним штучним інтелектом.
Новини

Популярні панелі управління хостингом cPanel і Plesk припиняють роботу в Росії та Білорусі

31 березня американська компанія WebPros, якій належать популярні панелі управління серверами cPanel і Plesk, припиняє роботу з клієнтами з Росії та Білорусі.