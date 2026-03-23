26 березня збірна України з футболу зіграє у Валенсії зі збірною Швеції у півфіналі відбіркового плей-оф до чемпіонату світу 2026 року. Поєдинок на стадіоні Estadio Ciutat de València розпочнеться о 21:45. Ексклюзивним транслятором матчу в Україні виступить медіасервіс MEGOGO — офіційний транслятор відбіркового турніру до ЧС-2026.

Подивитися гру можна на OTT-платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Крім того, матч буде доступний безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 й кабельних мережах — тож поєдинок зможуть побачити й ті, хто не має передплати.

Гру коментуватимуть військовослужбовець Сил Оборони України й коментатор MEGOGO Вадим Скічко та Олександр Новак. О 20:20 розпочнеться аналітична студія — її веде Сергій Лук’яненко. До ведучого приєднаються ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та екстренер львівських «Карпат» Владислав Лупашко.

Ставки у цьому протистоянні вкрай високі — переможець пари виходить до фіналу плей-оф. Там на Україну чекає суперник із пари Польща – Албанія. У разі поразки українська команда проведе товариську гру проти збірної, що поступиться у тому ж протистоянні.

Обидві команди мають значний досвід виступів на великих турнірах і добре розуміють ціну кожної помилки на цій стадії. Матч має бути безкомпромісним і напруженим — із запеклою боротьбою за кожен м’яч і максимальною зосередженістю обох команд.