YouTube почав запитувати користувачів, чи не є відео, яке вони щойно переглянули, контентом, згенерованим штучним інтелектом (ШІ).

Платформа показує частині глядачів короткі опитування з пропозицією оцінити переглянутий матеріал. Запитання стосується того, чи належить відео до категорії так званого ШІ-сміття — тобто низькоякісного контенту, масово створеного автоматизованими інструментами. Для відповіді доступно п’ять варіантів: «зовсім ні», «трохи», «помірно», «дуже сильно» або «вкрай».

Про ці опитування стало відомо після того, як користувачі оприлюднили знімки екрана в Reddit і X. Варто зазначити, що ШІ-сміття вже давно стало одним із найгостріших викликів для платформи — окремі канали збирають мільярди переглядів на відео, цілковито створених без участі людини.

Водночас YouTube і сам активно застосовує ШІ в різних напрямках своєї діяльності, проте надмірне використання цієї технології для генерування контенту компанія відкрито критикує. Відтак новий інструмент зворотного зв’язку можна розцінювати як спробу платформи відокремити якісний контент від автоматично виробленого.

Що саме YouTube робитиме зі зібраними даними, поки невідомо. Серед припущень — зокрема, версія про те, що Google може застосовувати ці оцінки для навчання власного відеогенератора, аби той створював матеріали, які б якнайменше нагадували типове ШІ-сміття.