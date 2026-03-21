YouTube почав просити деяких користувачів оцінити відео на наявність ШІ-сміття

YouTube почав запитувати користувачів, чи не є відео, яке вони щойно переглянули, контентом, згенерованим штучним інтелектом (ШІ).

Платформа показує частині глядачів короткі опитування з пропозицією оцінити переглянутий матеріал. Запитання стосується того, чи належить відео до категорії так званого ШІ-сміття — тобто низькоякісного контенту, масово створеного автоматизованими інструментами. Для відповіді доступно п’ять варіантів: «зовсім ні», «трохи», «помірно», «дуже сильно» або «вкрай».

Про ці опитування стало відомо після того, як користувачі оприлюднили знімки екрана в Reddit і X. Варто зазначити, що ШІ-сміття вже давно стало одним із найгостріших викликів для платформи — окремі канали збирають мільярди переглядів на відео, цілковито створених без участі людини.

Водночас YouTube і сам активно застосовує ШІ в різних напрямках своєї діяльності, проте надмірне використання цієї технології для генерування контенту компанія відкрито критикує. Відтак новий інструмент зворотного зв’язку можна розцінювати як спробу платформи відокремити якісний контент від автоматично виробленого.

Що саме YouTube робитиме зі зібраними даними, поки невідомо. Серед припущень — зокрема, версія про те, що Google може застосовувати ці оцінки для навчання власного відеогенератора, аби той створював матеріали, які б якнайменше нагадували типове ШІ-сміття.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Популярні панелі управління хостингом cPanel і Plesk припиняють роботу в Росії та Білорусі

31 березня американська компанія WebPros, якій належать популярні панелі управління серверами cPanel і Plesk, припиняє роботу з клієнтами з Росії та Білорусі.
Новини

Amazon проєктує ШІ-смартфон, якому не знадобиться магазин застосунків

Amazon розробляє ШІ-смартфон Transformer, орієнтований на голосове керування через Alexa і без традиційних магазинів застосунків. Деталі поки не розкриваються.
Новини

Blue Origin планує розгорнути орбітальну мережу з 51 600 супутників-серверів

Blue Origin подала до FCC заявку на розгортання Project Sunrise — орбітальної мережі з 51 600 супутників-серверів для надання послуг ШІ-обчислень з космосу.
Новини

Стартап Starcloud хоче запустити 88 000 супутників для створення орбітальних ШІ-датацентрів

Стартап Starcloud, який підтримує NVIDIA, подав до FCC заявку на 88 000 орбітальних супутників-датацентрів для обробки завдань штучного інтелекту в космосі.
Новини

MEGOGO покаже мадридське дербі «Реал» – «Атлетіко»

У неділю, 22 березня, MEGOGO покаже мадридське дербі «Реал» – «Атлетіко». Матч на «Сантьяго Бернабеу» розпочнеться о 22:00. У воротах «Реала» — Андрій Лунін.