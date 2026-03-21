Японська Elecom знімає з продажу всі зовнішні Blu-ray приводи

Японська компанія Elecom оголосила про повне припинення продажу зовнішніх USB-приводів Blu-ray. Дев’ять моделей пристроїв знімуть із реалізації до 30 червня 2026 року або раніше — залежно від залишків товару на складах, повідомляє Tom’s Hardware.

Рішення стосується всього асортименту зовнішніх приводів компанії. До асортименту входили пристрої з різними інтерфейсами підключення — USB-A і USB-C, — а також моделі різних кольорів, версії з підтримкою технології M-Disc, комплекти зі спеціальним програмним забезпеченням і окрема модифікація для комп’ютерів Mac. Частина пристроїв виходила під торговою маркою Logitec — це японський бренд Elecom, що не пов’язаний із компанією Logitech.

Це рішення відповідає загальній галузевій тенденції до відмови від формату Blu-ray. Протягом останніх місяців про згортання цього напряму оголосили кілька великих виробників. Зокрема, LG і Sony вийшли з окремих сегментів ринку Blu-ray, до того ж Sony додатково припинила випуск записуваних Blu-ray дисків.

Як повідомляв Mediasat, аналогічне рішення ухвалила і японська компанія Buffalo, яка оголосила про згортання виробництва Blu-ray приводів. Утім Buffalo зробила виняток для американського ринку — постачання туди поки що тривають.