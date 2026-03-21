Суд відхилив черговий позов Masimo щодо Apple Watch, проте патентна суперечка з Apple триває

Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США (ITC) відхилив на попередньому етапі розгляду черговий позов компанії Masimo, яка звинувачувала Apple у порушенні патентів на функцію пульсоксиметра в Apple Watch. Про це повідомляє Reuters.

Суд підтримав позицію Apple й не знайшов підстав вважати, що оновлені версії годинників порушують права Masimo на інтелектуальну власність. Це рішення є наслідком тривалого спору, що розпочався після того, як ITC раніше заборонив імпорт до США моделей Apple Watch Series 9 та Apple Watch Ultra 2 — через порушення патентів Masimo щодо технології вимірювання рівня кисню в крові. Тоді Apple мусила внести зміни до програмного забезпечення та принципів вимірювання годинників, щоб відновити їхні поставки на американський ринок.

До серпня 2025 року Apple програмно блокувала функцію пульсоксиметра в усіх годинниках цих моделей на ринку США, а відтак представила оновлені версії пристроїв. Головною зміною стало те, що оновлені пристрої більше не виводять показники насичення крові киснем на дисплей годинника — ці дані тепер відображаються на пов’язаному iPhone. Митна та прикордонна служба США схвалила постачання оновлених пристроїв, після чого Masimo спробувала оскаржити це рішення в суді, проте зазнала невдачі.

Утім правовий конфлікт повністю не вичерпано. Федеральний апеляційний суд США залишив у силі заборону 2023 року на імпорт Apple Watch із функцією пульсоксиметра на підставі претензій Masimo. Apple повідомила, що задоволена рішенням ITC, та висловила готовність шукати можливості для перегляду позиції апеляційної інстанції.

Окремим напрямом цього протистояння залишається рішення федерального суду Каліфорнії, ухвалене в листопаді. Тоді Apple визнали винною у крадіжці інтелектуальної власності Masimo й зобов’язали виплатити $634 млн. Компанія оголосила про намір оскаржити цей вердикт. Apple своєю чергою наполягає, що впродовж шести років Masimo подавала позови з безпідставними звинуваченнями, й майже всі з них суди різних інстанцій уже відхилили.

Редакція Mediasat
