Стартап Starcloud хоче запустити 88 000 супутників для створення орбітальних ШІ-датацентрів

Американський стартап Starcloud, який підтримує NVIDIA, подав до Федеральної комісії з питань зв’язку США (FCC) заявку на розгортання угруповання з 88 000 супутників на низькій навколоземній орбіті.

Як повідомляє Interesting Engineering, компанія, що базується в місті Редмонд (штат Вашингтон, США), планує використовувати ці апарати як орбітальні датацентри. А саме для виконання обчислювальних завдань штучного інтелекту (ШІ) безпосередньо в космосі.

- Реклама -

Задум ґрунтується на прагненні обійти обмеження наземної інфраструктури. У компанії зазначають, що традиційні датацентри дедалі частіше стикаються з браком земельних ділянок, нестачею електроенергії й труднощами з охолодженням обладнання. Орбітальні системи, вільні від цих перепон, здатні стати найекономнішим і найбільш масштабованим рішенням для забезпечення обчислювальних потужностей у найближче десятиліття.

Якщо FCC схвалить проєкт, супутники розміщуватимуться на висоті від 600 до 850 кілометрів. Апарати рухатимуться сонячно-синхронними орбітами, що дасть змогу перебувати під сонячним освітленням майже безперервно й постійно виробляти енергію, потрібну для живлення бортових ШІ-систем.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для передавання даних між апаратами та взаємодії з наземними мережами супутники використовуватимуть оптичні міжсупутникові канали зв’язку. Серед систем, з якими передбачено інтеграцію, — Starlink компанії SpaceX, Amazon Leo та Tera Wave від Blue Origin.

Чисельність угруповання суттєво перевищує масштаби більшості наявних орбітальних мереж. Так, найбільша з нині чинних супутникових систем — Starlink компанії SpaceX — налічує близько 10 000 апаратів. Водночас угруповання Starcloud поступається іншій ініціативі SpaceX, запропонованій раніше цього року, — розгортанню одного мільйона орбітальних об’єктів також задля створення космічної обчислювальної інфраструктури.

Точних технічних характеристик апаратів компанія не розкриває, однак запевняє, що систему спроєктують з огляду на безпеку в уже перевантажених орбітальних районах. Передбачено поетапне введення в експлуатацію — спочатку супутники працюватимуть на нижчих орбітах для перевірки бортових систем, після чого перейдуть на робочі висоти. Такий підхід дає змогу забезпечити швидкий схід несправного апарата з орбіти та його згоряння в атмосфері.