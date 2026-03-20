Популярні панелі управління хостингом cPanel і Plesk припиняють роботу в Росії та Білорусі

Американська компанія WebPros, якій належать одні з найбільших у світі панелі управління серверами та вебсайтами cPanel і Plesk, з 31 березня 2026 року повністю припиняє обслуговування клієнтів із Росії та Білорусі. Як повідомляє ТАСС, про рішення стало відомо з листів, надісланих користувачам обох сервісів.

Листи від обох компаній містять однаковий текст із посиланням на міжнародне експортне та санкційне законодавство. Доступ до послуг для клієнтів із Росії та Білорусі залишатиметься активним до кінця березня, а кошти за передплату в перехідний період не стягуватимуться. Після 31 березня всі передплати буде анульовано. Джерела на ринку також підтвердили ТАСС, що такі обмеження поширюються й на білоруських користувачів.

«Ми щиро шкодуємо про будь-які незручності, які може викликати ця ситуація, і цінуємо ваше розуміння, оскільки дотримуємося обов’язкових вимог законодавства», — зазначили команди Plesk і cPanel у зверненні до клієнтів.

cPanel і Plesk — платні панелі управління серверами та вебсайтами з графічним інтерфейсом, що дають змогу адмініструвати хостинг без командного рядка. За власними оцінками WebPros, частка cPanel на загальному ринку панелей управління сягає 94%, тоді як Plesk займає 31%. Втім, аналітичний сервіс W3Techs наводить інші цифри: за його даними, лідером за використанням на вебсайтах є hPanel від Hostinger з 50%, далі йде Plesk з 45%, а cPanel посідає лише 2,1%.

За оцінкою доменного реєстратора «Рег.ру», яку компанія надала ТАСС, у доменних зонах .ru та .рф на cPanel і Plesk наразі працює щонайменше 50 тисяч сайтів. Їхнім власникам доведеться шукати альтернативні рішення. Варто зазначити, що ще 2017 року 70% ринку Росії та країн СНД займала російська панель ispmanager, а за останні кілька років санкційна політика істотно скоротила присутність обох американських продуктів у регіоні.