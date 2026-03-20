MEGOGO покаже мадридське дербі «Реал» – «Атлетіко»

«Реал» — «Атлетіко»: мадридське дербі покаже MEGOGO

У неділю, 22 березня, MEGOGO транслюватиме мадридське дербі між командами «Реал Мадрид» та «Атлетіко Мадрид» на стадіоні «Сантьяго Бернабеу». Початок поєдинку — о 22:00. Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

Матч зможуть переглянути передплатники тарифу «Спорт» і будь-якого з пакетів MEGOPACK. Трансляція йтиме на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт». MEGOGO — офіційний мовник іспанської Ла Ліги в Україні.

Матч прокоментують Олександр Новак і Сергій Лук’яненко. О 21:30 розпочнеться аналітична міністудія у форматі «візитівки» — вона триватиме і в перерві, і після фінального свистка.

Особливої уваги заслуговує склад «Реал Мадрида»: через травму основного воротаря Тібо Куртуа в рамці вийде Андрій Лунін. Для українського голкіпера це нагода показати себе в матчі найвищого рівня.

Мадридське дербі — одне з найпринциповіших протистоянь Ла Ліги. Обидва клуби представляють столицю Іспанії та змагаються не лише за очки, а й за міський престиж. Додаткової гостроти надає результат першого кола — тоді «Атлетіко» здобув перемогу з рахунком 5:2, тож тепер «Реал» має нагоду взяти реванш перед власною публікою.

Нині «Реал» посідає другу сходинку турнірної таблиці з 66 очками, тоді як «Атлетіко» іде третім із 57. Різниця в дев’ять очок зберігає інтригу — перемога гостей суттєво скоротить відставання від суперника.

Атакувальний футбол «Реала» проти організованої й бойової гри «Атлетіко» під керівництвом Дієго Сімеоне — перевірена формула дербі, що майже ніколи не обходиться без гострих епізодів, голів і драматичних поворотів.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
