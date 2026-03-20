Blue Origin планує розгорнути орбітальну мережу з 51 600 супутників-серверів

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin подала до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) запит на розгортання супутникової мережі для надання обчислювальних послуг безпосередньо в космосі. Проєкт дістав назву Project Sunrise й передбачає виведення на орбіту до 51 600 апаратів, повідомляє SpaceNews.

Заявку до FCC датовано 19 березня цього року. Як випливає з поданих документів, Project Sunrise орієнтований насамперед на ринок обчислень штучного інтелекту (ШІ). Доцільність орбітального підходу Blue Origin обґрунтовує низкою притаманних таким системам переваг. Зокрема, йдеться про використання сонячної енергії та її майже безперервну доступність, відсутність витрат на землю й інфраструктуру, а також незалежність від обмежень енергомереж. Усе це, на думку компанії, дає змогу суттєво знизити граничну вартість обчислень порівняно з наземними дата-центрами.

Крім економічного обґрунтування, Blue Origin наголошує й на ширшому значенні проєкту. Project Sunrise має допомогти американським компаніям прискорити розвиток технологій машинного навчання, автономних систем і предиктивної аналітики.

За технічними параметрами, супутники розміщуватимуться на сонячно-синхронних орбітах висотою від 500 до 1 800 кілометрів. Орбітальні площини розташовуватимуться з інтервалами від п’яти до десяти кілометрів і налічуватимуть від 300 до 1 000 апаратів кожна. Основну передачу даних між супутниками забезпечуватимуть оптичні міжсупутникові канали зв’язку, інтегровані з системою TeraWave — широкосмуговою супутниковою мережею Blue Origin, яку компанія анонсувала раніше. Утім детальні технічні характеристики апаратів поки що залишаються обмеженими.

Щодо засобів виведення — компанія пов’язує реалізацію проєкту з можливостями ракети New Glenn, проте деталей щодо схеми запусків не наводить.

Blue Origin — не єдина компанія, що розробляє орбітальну обчислювальну інфраструктуру такого масштабу. Раніше SpaceX подала заявку на мережу з одного мільйона супутників, а стартап Starcloud запропонував угрупування з 88 000 апаратів. Попри це, жодна з компаній досі не оприлюднила технічних специфікацій своїх систем і конкретних графіків розгортання.