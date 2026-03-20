Amazon проєктує ШІ-смартфон, якому не знадобиться магазин застосунків

Amazon працює над новим смартфоном з робочою назвою Transformer — пристроєм на базі штучного інтелекту (ШІ) з глибокою інтеграцією голосового помічника Alexa та сервісів власної екосистеми. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Проєкт розвивається всередині підрозділу пристроїв і сервісів компанії. За нього відповідає команда ZeroOne — підрозділ, створений рік тому для розроблення «проривних» гаджетів. Команду очолює Джей Аллард — колишній топменеджер Microsoft, причетний до таких продуктів, як ігрова консоль Xbox і музичний плеєр Zune.

Концепція Transformer передбачає відмову від традиційних магазинів застосунків — замість них головним інструментом взаємодії з пристроєм має стати голосове й ШІ-керування через Alexa. Своєю чергою Alexa, за наявними даними, імовірно стане основним інтерфейсом, але не обов’язково окремою операційною системою. Пристрій позиціюють як зручний вхід до екосистеми Amazon — для онлайн-шопінгу, перегляду Prime Video, прослуховування Prime Music і замовлення їжі через партнерів компанії.

Розробники розглядають два формфактори. Перший — повноцінний смартфон зі стандартним набором функцій. Другий — мінімалістичний пристрій з обмеженими можливостями, схожий на концепцію так званого «тупого телефону» (dumbphone) для тих, хто хоче менше часу проводити перед екраном. Одним із натхненників цього напряму, за чутками, став Light Phone — гаджет вартістю $700 з мінімальним набором функцій. За даними Counterpoint Research, прості мобільні телефони та подібні пристрої з обмеженими можливостями у 2025 році формували до 15% світових продажів мобільних телефонів. Amazon також припускає, що такий телефон може слугувати другим пристроєм поряд з основним смартфоном.

Проєкт перебуває на ранній стадії, тому ціну й дату релізу в компанії не розкривають. Джерела Reuters застерігають, що ініціативу можуть згорнути в разі зміни корпоративної стратегії. Водночас Amazon іще не розпочала переговори з операторами бездротового зв’язку щодо потенційного партнерства.

Вихід на ринок ускладнюється кількома зовнішніми чинниками. Аналітики зазначають, що користувачі звикли до звичних магазинів застосунків — і компанії доведеться навести вагомі аргументи, щоб переконати їх змінити пристрій. Крім того, Apple і Samsung, за даними Counterpoint Research, у 2025 році разом контролювали близько 40% світового ринку смартфонів. До того ж International Data Corporation (IDC) прогнозує у 2026 році найбільший спад постачань смартфонів в історії — на 13% — через зростання вартості мікросхем пам’яті.

Ця ситуація перегукується з ширшим контекстом невдалих спроб апаратних ШІ-пристроїв. Зокрема, гаджети Humane AI Pin і Rabbit R1, що прагнули зробити ШІ доступним без потреби у смартфоні чи комп’ютері, не здобули популярності й були зняті з виробництва — проте це не зупиняє нових гравців від подібних спроб.

Amazon повертається до смартфонів через понад десять років після гучного провалу Fire Phone, представленого у 2014 році. Тоді пристрій, розробленням якого особисто опікувався засновник компанії Джефф Безос, пропонував систему розпізнавання товарів за допомогою шести вбудованих камер і їхнього автоматичного додавання до кошика на Amazon.com. Власна операційна система Fire OS не мала аналогів популярних застосунків з Android та iOS, а тривимірна система відображення спричиняла перегрів і прискорене розряджання акумулятора. Попри річну підписку Amazon Prime у комплекті, телефон продавався мляво. За чотирнадцять місяців Amazon знизила ціну з $649 до $159, а врешті зняла пристрій з продажу, списавши нерозпродані запаси на $170 млн.

Тим часом Amazon — не єдина технологічна компанія, що прагне переосмислити мобільний ринок. Раніше ми повідомляли, що SpaceX також розробляє власний смартфон із прямим підключенням до супутникової мережі Starlink.