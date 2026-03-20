48% користувачів Viber спілкуються з близькими за кордоном через месенджери — опитування

Новини
Rakuten Viber

Rakuten Viber з’ясував, як українці спілкуються з рідними й друзями, що виїхали за кордон, та чи змінилося їхнє близьке коло за останні роки. Опитування провели в офіційному каналі Rakuten Viber Україна — у ньому взяли участь понад 31 000 користувачів.

Найпопулярнішим засобом зв’язку виявилися месенджери — чати та відеодзвінки: їх обирають 48% учасників опитування. Телефонним дзвінкам надають перевагу 11% респондентів, ще 6% спілкуються через соціальні мережі.

Утім частина опитаних спілкується з рідними рідко або не підтримує зв’язку взагалі. Зокрема, 8% зазначили, що пишуть чи телефонують нечасто незалежно від каналу, 5% — що не підтримують зв’язку. Іще 22% повідомили, що близьких за кордоном у них немає.

Розподіл відповідей на запитання «Якщо маєте близьких, які переїхали в інші країни, як підтримуєте зв’язок?» виглядає так:

  • переважно через месенджери (чати, відеодзвінки) — 48%;
  • переважно телефонними дзвінками — 11%;
  • спілкуємося рідко, незалежно від каналу — 8%;
  • переважно через соціальні мережі — 6%;
  • не підтримую зв’язку — 5%;
  • у мене немає близьких за кордоном — 22%.

Окремо дослідження торкнулося змін у близькому колі спілкування. Більшість учасників — 59% — зазначили, що близьких людей стало менше. Чверть респондентів (24%) не помітила жодних змін. Ще 11% розповіли, що частина давніх знайомих відійшла, натомість з’явилися нові, а 6% зауважили, що близьких побільшало.

Відповіді на запитання «Як змінилося ваше близьке коло за останні роки?» розподілилися так:

  • близьких людей стало менше — 59%;
  • кількість близьких людей не змінилася — 24%;
  • частина близьких людей відійшла, але з’явилися нові — 11%;
  • стало більше близьких людей — 6%.

Дослідження проводили методом анонімного онлайн-опитування (n > 31 000). Основна вікова група — 34–45 років; понад 50% учасників молодші за 45 років.

Rakuten Viber регулярно вивчає цифрові звички українців. Раніше компанія з’ясувала, що 66% користувачів особисто стикалися з кібершахраями, а інтерес до питань цифрової безпеки зріс.

Редакція Mediasat
