Rakuten Viber з’ясував, як українці спілкуються з рідними й друзями, що виїхали за кордон, та чи змінилося їхнє близьке коло за останні роки. Опитування провели в офіційному каналі Rakuten Viber Україна — у ньому взяли участь понад 31 000 користувачів.
Найпопулярнішим засобом зв’язку виявилися месенджери — чати та відеодзвінки: їх обирають 48% учасників опитування. Телефонним дзвінкам надають перевагу 11% респондентів, ще 6% спілкуються через соціальні мережі.
Утім частина опитаних спілкується з рідними рідко або не підтримує зв’язку взагалі. Зокрема, 8% зазначили, що пишуть чи телефонують нечасто незалежно від каналу, 5% — що не підтримують зв’язку. Іще 22% повідомили, що близьких за кордоном у них немає.
Розподіл відповідей на запитання «Якщо маєте близьких, які переїхали в інші країни, як підтримуєте зв’язок?» виглядає так:
Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
- переважно через месенджери (чати, відеодзвінки) — 48%;
- переважно телефонними дзвінками — 11%;
- спілкуємося рідко, незалежно від каналу — 8%;
- переважно через соціальні мережі — 6%;
- не підтримую зв’язку — 5%;
- у мене немає близьких за кордоном — 22%.
Окремо дослідження торкнулося змін у близькому колі спілкування. Більшість учасників — 59% — зазначили, що близьких людей стало менше. Чверть респондентів (24%) не помітила жодних змін. Ще 11% розповіли, що частина давніх знайомих відійшла, натомість з’явилися нові, а 6% зауважили, що близьких побільшало.
Відповіді на запитання «Як змінилося ваше близьке коло за останні роки?» розподілилися так:
- близьких людей стало менше — 59%;
- кількість близьких людей не змінилася — 24%;
- частина близьких людей відійшла, але з’явилися нові — 11%;
- стало більше близьких людей — 6%.
Дослідження проводили методом анонімного онлайн-опитування (n > 31 000). Основна вікова група — 34–45 років; понад 50% учасників молодші за 45 років.
Rakuten Viber регулярно вивчає цифрові звички українців. Раніше компанія з’ясувала, що 66% користувачів особисто стикалися з кібершахраями, а інтерес до питань цифрової безпеки зріс.