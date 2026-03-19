Вел Кілмер зіграє роль у фільмі після смерті — його образ відтворить штучний інтелект

Творці незалежної кінострічки «As Deep as the Grave» (у перекладі — «Глибоко, як у могилі») скористалися технологіями штучного інтелекту (ШІ), аби відтворити образ актора Вела Кілмера, який пішов із життя 2025 року. Про це пише Variety.

Кілмер мав зіграти отця Фінтана — католицького священника та духовного лідера корінних американців. Режисер і сценарист картини Керте Вурхіз писав цю роль із думкою саме про нього — з огляду на його походження та особистий зв’язок з американським Південним Заходом. Запрошення актор отримав ще 2020 року, проте через погіршення здоров’я на знімальний майданчик так і не вийшов. Вурхіз пояснив, що обмежений бюджет не дає змоги переозначити роль і залучити іншого виконавця, тому команда вдалася до технологічного рішення.

Відтворений образ Кілмера з’явиться у «значній частині» фільму. Родина актора надала архівні знімки його молодості та відеозаписи останніх років — це дало змогу показати персонажа в різному віці. Також використано голос Кілмера, змінений унаслідок трахеостомії. Це органічно вписується в сюжет, адже його герой хворий на туберкульоз.

Дочка актора Мерседес Кілмер у заяві наголосила, що батько «був глибоко духовною людиною», якого приваблювала «історія відкриттів і просвітлення», дія якої розгортається в місцях, де він жив. За її словами, Кілмер завжди з оптимізмом ставився до нових технологій як до інструменту розширення можливостей кіноповістування.

Фільм, відомий раніше під назвою «Canyon of the Dead», знятий на основі реальної історії археологів Енн та Ерла Моррісів, які вели розкопки в Каньйоні-де-Шейї в Аризоні, досліджуючи історію народу навахо. Головні ролі виконали Том Фелтон («Гаррі Поттер») і Ебігейл Лоурі («Tin Star»). До акторського складу також увійшли Вес Стюді та Ебігейл Бреслін.

Творці зазначили, що впродовж роботи дотримувалися рекомендацій Гільдії кіноакторів США й виплатили родині Кілмера належну компенсацію за використання його образу. Вони також висловили сподівання, що цей досвід стане прикладом відповідального й етичного застосування ШІ в кінематографі.

ШІ дедалі активніше входить у виробничий процес кіноіндустрії. Зокрема, Netflix нещодавно представив власну розробку — технологію Magenta Green Screen (MGS), яка вдосконалює роботу з хромакеєм і підвищує якість візуальних ефектів за допомогою ШІ.