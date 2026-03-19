У червні «Київстар» вимкне 3G у низці населених пунктів Львівщини, Житомирщини, Черкащини та Чернігівщини

16 червня 2026 року мобільний оператор «Київстар» розпочне черговий етап модернізації мережі. У низці населених пунктів Львівської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей відключать 3G, а вивільнені частоти передадуть на розвиток мереж четвертого покоління — 4G. Про це йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Компанія називає цей крок частиною довгострокової стратегії розвитку мережі. Виведення застарілих стандартів зв’язку з експлуатації відповідає міжнародній практиці провідних телекомунікаційних операторів, які послідовно скорочують частку 3G на користь новіших технологій.

Найбільше змін охопить Львівську область. Зокрема, 4G замінить 3G у Яворові, Новояворівську, Яворівському та Самбірському районах, а також у Дрогобицькому районі, Золочеві, Золочівському районі, Миколаєві, Стрийському та Шептицькому районах.

У Житомирській області зміни охоплять Бердичівський і Звягельський райони. На Черкащині перехід відбудеться у Золотоноші, Золотоніському районі, Каневі, Городищі й Черкаському районі. У Чернігівській області 3G вимкнуть у Прилуцькому та Чернігівському районах.

За словами компанії, мета змін — підвищити швидкість і якість мобільного інтернету для абонентів у цих населених пунктах.

Варто зазначити, що це не перший подібний крок оператора. Раніше ми повідомляли, що 26 травня 2026 року «Київстар» також вимкне 3G у низці населених пунктів Рівненської, Івано-Франківської, Миколаївської та Харківської областей, також спрямувавши вивільнені частоти на розвиток 4G.