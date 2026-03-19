Sony Pictures зніме повнометражний фільм про Лабубу

Китайська компанія Pop Mart, відома як виробник колекційних іграшок Лабубу, розпочала співпрацю зі студією Sony Pictures задля створення повнометражного художнього фільму. Картина має вивести бренд за межі ринку колекційних фігурок і утвердити його в глобальній індустрії розваг.

Як повідомляє Reuters, режисером і одним із продюсерів проєкту стане Пол Кінг — номінант Британської академії кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA). Сценарій він писатиме разом зі Стівеном Левенсоном. Наразі фільм перебуває на ранній стадії розробки, а за задумом авторів поєднуватиме ігрове кіно з комп’ютерною графікою.

У Pop Mart зазначили, що прагнуть перетворити Лабубу з популярного інтернет-персонажа на повноцінну міжнародну франшизу. Компанія планує розвивати бренд водночас у кількох напрямах — кіно, стримінговий контент, тематичні парки й супутні товари. Орієнтиром у цій стратегії є модель Disney.

Аналітики, своєю чергою, вказують на економічну доцільність такого кроку. Співпраця з Sony здатна диверсифікувати джерела доходу Pop Mart і суттєво збільшити надходження від ліцензування. Популярність Лабубу вже спричинила значне зростання ринкової капіталізації компанії.

Персонаж Лабубу з’явився 2015 року — його створив художник Касінг Лунг у складі серії «Монстри». Нині бренд активно розвивається на міжнародному рівні. Зокрема, відбуваються світові тури й спеціальні проєкти з нагоди десятиріччя персонажів, що додатково зміцнює впізнаваність Лабубу серед широкої аудиторії.

Варто зазначити, що раніше Sony Pictures уклала з Netflix багаторічну угоду про ексклюзивний стримінговий показ своїх повнометражних фільмів після кінотеатрального прокату. Це означає, що фільм про Лабубу після виходу на великі екрани, найімовірніше, також з’явиться на платформі Netflix.

Редакція Mediasat
