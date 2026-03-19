Польща з вересня 2026 року заборонить смартфони в початкових школах

З 1 вересня 2026 року учні початкових шкіл Польщі не зможуть користуватися мобільними телефонами ні на уроках, ні на перервах. Про це заявила міністр освіти й науки (МОН) Барбара Новацька, пише Polska Agencja Prasowa.

Про нові правила міністр оголосила 18 березня на пресконференції в Ольштині. За її словами, це «прискорене рішення» — ухвалене, зокрема, після особистої розмови з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Новацька додала, що заборона охоплює як навчальний час, так і перерви. Виняток можливий лише за рішенням учителя в межах освітнього процесу, однак міністр наголосила, що це не має ставати нормою.

Підставою для такого кроку стали результати діагностичного дослідження, яке МОН замовило в межах підготовки Національної молодіжної стратегії. Дослідження під назвою «Діагностика молоді 2026» виявило тривожну картину. Так, 71% підлітків вважають себе залежними від телефонів, а 60% відчувають хронічну втому. Серед дітей віком 12–14 років 73% знають, де знайти порнографію в інтернеті, тоді як 26% дітей від 7 до 12 років уже мали з нею контакт. Окрім того, 44% осіб віком 13–16 років не вміють відрізнити правду від брехні в інтернеті, а 47% натрапляли на шкідливий контент у соціальних мережах.

Новацька зазначила, що цифрова гігієна впроваджується в школи паралельно зі змінами навчальних програм, проте деякі заходи потребують негайних дій. Саме тому заборону телефонів запроваджують уже з вересня, не чекаючи готовності повноцінної стратегії, яка має бути готова до кінця осені. Своєю чергою міністр нагадала, що понад половина польських шкіл самостійно запровадила подібні обмеження в останні роки — відтак нові правила лише закріплять на законодавчому рівні вже поширену практику.

Як контролюватимуть дотримання заборони, Новацька пояснила так: МОН не нав’язуватиме школам, що робити з телефонами учнів, — це залишається їхнім самостійним рішенням.

На відміну від польського підходу, Україна поки що не планує законодавчо обмежувати використання мобільних телефонів у школах.