SWEET.TV розпочав показ музичного шоу «Вгадай мелодію»

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав показ музично-розважального шоу «Вгадай мелодію». Перші два випуски вже доступні на платформі, а нові епізоди виходитимуть двічі на тиждень — щосереди та щоп’ятниці. Про це повідомляє пресслужба SWEET.TV.

У шоу взяли участь 45 відомих українців — зокрема Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Ірина Білик, Тарас Цимбалюк, шеф-кухар Євген Клопотенко, Василь Байдак, Григорій Решетнік, гурт «Леви на джипі» та інші. Щовипуску глядачі можуть не лише стежити за грою, а й вгадувати мелодії разом з улюбленими виконавцями.

Гра складається з трьох раундів. У першому артисти змагаються на швидкість — хто першим вгадає мелодію й правильно назве пісню. Другий раунд зводить двох фіналістів, які роблять ставки на кількість нот, достатню, щоб вгадати пісню. Третій раунд — супергра: за 30 секунд учасник має назвати сім пісень.

Утім, між умінням наспівати мотив і здатністю пригадати назву треку — чимала різниця. Саме через це глядачі бачать справжні емоції — без жодного сценарію. «Ну що ви дивитесь на мене, ну моргніть хоч щось. Я підгляну у музикантів, у них є текст», — каже Світлана Тарабарова. «Дякую, шо так мене підставили», — обурюється Олександра Заріцька з гурту KAZKA. Своєю чергою ведучий шоу Михайло Хома додає: «У світі є 3 речі, на які можна дивитись вічно — як горить вогонь, як тече вода, і як зірка не може вгадати власну пісню».

Шоу «Вгадай мелодію» має й благодійний компонент. Весь призовий фонд іде на підтримку Збройних сил України (ЗСУ). Кожен переможець сам обирає підрозділ або фонд, якому SWEET.TV перераховує виграш як донат. Так, за підсумками перших двох випусків два підрозділи ЗСУ отримали загалом 220 тисяч гривень.

Організатори позиціюють шоу як нагоду для всієї родини вирватися з буденності. Глядачі можуть більше дізнатися про українську музичну спадщину — від народних пісень до сучасних хітів.