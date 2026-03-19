SWEET.TV розпочав показ музичного шоу «Вгадай мелодію»

НовиниСтримінгові сервіси
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав показ музично-розважального шоу «Вгадай мелодію». Перші два випуски вже доступні на платформі, а нові епізоди виходитимуть двічі на тиждень — щосереди та щоп’ятниці. Про це повідомляє пресслужба SWEET.TV.

У шоу взяли участь 45 відомих українців — зокрема Артем Пивоваров, Тіна Кароль, Ірина Білик, Тарас Цимбалюк, шеф-кухар Євген Клопотенко, Василь Байдак, Григорій Решетнік, гурт «Леви на джипі» та інші. Щовипуску глядачі можуть не лише стежити за грою, а й вгадувати мелодії разом з улюбленими виконавцями.

- Реклама -

Гра складається з трьох раундів. У першому артисти змагаються на швидкість — хто першим вгадає мелодію й правильно назве пісню. Другий раунд зводить двох фіналістів, які роблять ставки на кількість нот, достатню, щоб вгадати пісню. Третій раунд — супергра: за 30 секунд учасник має назвати сім пісень.

Утім, між умінням наспівати мотив і здатністю пригадати назву треку — чимала різниця. Саме через це глядачі бачать справжні емоції — без жодного сценарію. «Ну що ви дивитесь на мене, ну моргніть хоч щось. Я підгляну у музикантів, у них є текст», — каже Світлана Тарабарова. «Дякую, шо так мене підставили», — обурюється Олександра Заріцька з гурту KAZKA. Своєю чергою ведучий шоу Михайло Хома додає: «У світі є 3 речі, на які можна дивитись вічно — як горить вогонь, як тече вода, і як зірка не може вгадати власну пісню».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Шоу «Вгадай мелодію» має й благодійний компонент. Весь призовий фонд іде на підтримку Збройних сил України (ЗСУ). Кожен переможець сам обирає підрозділ або фонд, якому SWEET.TV перераховує виграш як донат. Так, за підсумками перших двох випусків два підрозділи ЗСУ отримали загалом 220 тисяч гривень.

Організатори позиціюють шоу як нагоду для всієї родини вирватися з буденності. Глядачі можуть більше дізнатися про українську музичну спадщину — від народних пісень до сучасних хітів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO покаже вечір боксу у Львові

21 березня MEGOGO ексклюзивно транслюватиме вечір боксу у Львові. У головному бою Данило Заморило зустрінеться з мексиканцем Ескаллоною за молодіжний титул WBO.
Новини

Sony Pictures зніме повнометражний фільм про Лабубу

Sony Pictures зніме повнометражний фільм про Лабубу — колекційного персонажа від Pop Mart. Режисером і співавтором сценарію стане номінант BAFTA Пол Кінг.
Новини

Вел Кілмер зіграє роль у фільмі після смерті — його образ відтворить штучний інтелект

Вел Кілмер зіграє роль у повнометражному фільмі після своєї смерті — творці відтворили його образ за допомогою штучного інтелекту за згодою родини актора.
Новини

Facebook платитиме блогерам за перехід із TikTok та YouTube

Facebook анонсував програму Creator Fast Track: автори з аудиторією від 100 тис. підписників отримуватимуть до $3000 на місяць за перехід із TikTok або YouTube.
Новини

Starlink налічує понад 10 тисяч активних супутників на орбіті

Starlink подолав позначку у 10 тисяч активних супутників. Усього з 2019 року SpaceX запустила 11 558 апаратів, частина яких вийшла з ладу або зійшла з орбіти.