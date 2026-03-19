MEGOGO покаже вечір боксу у Львові

Заморило — Ескаллона: бій за титул WBO покажуть на MEGOGO

21 березня медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме вечір боксу у Львові — спільний захід промоутерських компаній Top Boxing Generation (TBG) та Lemberg Promotions. Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Головна подія програми — поєдинок Данила Заморила з мексиканським боксером Ескаллоною за титул чемпіона світу серед молоді за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO). Для Заморила це лише шостий бій у професійній кар’єрі. Організатори позиціюють цю зустріч як першу велику подію TBG у місті.

Попередні бої розпочнуться о 15:30. Головний кард стартує о 17:30 і буде безплатно доступний у прямому ефірі на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у мережі T2 і в кабелі. У повному обсязі подію можна переглянути на телеканалі «MEGOGO Гонг», а також у розділі «Спорт» за передплатами «Національне ТБ», «Легка», «Оптимальна», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y», «MEGOPACK N+S» і «Спорт».

«MEGOGO продовжує посилювати спортивну пропозицію для української аудиторії, щоб передплатники сервісу мали доступ до різних видів спорту, турнірів і локальних подій», — зазначила директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко. За її словами, TBG системно розвиває вітчизняний бокс і попри виклики продовжує організовувати боксерські вечори в Україні, тому повернення подій промоушена на платформу в MEGOGO сприйняли з задоволенням.

Засновник TBG Влад Єлісєєв своєю чергою наголосив, що вечір у Львові стане важливим кроком у популяризації боксу в країні. «У нас уже був тривалий досвід співпраці з MEGOGO, і зараз ми раді знову зробити наші вечори боксу доступними для ширшої аудиторії», — зазначив він. Окрім головного бою, глядачів чекає насичений андеркард.

Варто зазначити, що раніше MEGOGO також отримав ексклюзивні права на трансляцію змагань британської промоутерської компанії BOXXER в Україні — завдяки цьому українські глядачі вперше отримали доступ до її боксерських вечорів.

