«Караоке на майдані» повертається на телебачення

Новини
Караоке на майдані 2026
Фото: MMR

Музичне шоу «Караоке на майдані» повертається в ефір у 2026 році — цього разу на каналі ТЕТ. Про це у своїй колонці для видання MMR повідомив Максим Кривицький, керівник телевізійного бізнесу «1+1 media».

За словами Кривицького, телебачення стрімко змінюється, проте глядачі незмінно шукають емоцію та відчуття спільності. Саме тому великі народні формати знову стають актуальними. «“Караоке на майдані” — це формат, який історично працював як місце зустрічі для країни: простий, відкритий і дуже щирий», — зазначив він. У шоу немає дистанції між сценою та глядачами — навпаки, аудиторія стає частиною самого проєкту.

Шоу повернеться в оновленому форматі з новою подачею та соціальною місією. Зокрема, ТЕТ інтегруватиме ветеранів у програму й збиратиме кошти для центру «Титанові» на остеоінтегративне протезування. Відтак проєкт стане простором підтримки та соціальної реабілітації учасників бойових дій.

Нагадаємо, «Караоке на майдані» виходить в ефірі з 1999 року. Першим його запустив «Інтер», після чого шоу перейшло на «1+1», а востаннє виходило у 2019 році на СТБ. Формат шоу — вулична музична програма для співаків-аматорів, де перемагає той, хто збере найбільше грошей від глядачів.

Музична тема залишається актуальною й на стримінгових платформах. Сьогодні SWEET.TV розпочав показ шоу «Вгадай мелодію» за участю 45 відомих українців. Нові епізоди виходитимуть двічі на тиждень, щосереди та щоп’ятниці.

Редакція Mediasat
