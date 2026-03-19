Гонка швидкостей у Києві: UTELS масштабував мережу XGSPON до понад 200 000 квартир

Український ринок інтернет-послуг переживає технологічний зсув. Провайдери масово переходять на оптоволоконні стандарти нового покоління, а мультигігабітні швидкості поступово перестають бути привілеєм і стають нормою. UTELS — один із тих, хто формує цей новий стандарт у столиці України.

Столиця у вирі технологічної боротьби

Київський телеком‑ринок сьогодні перебуває у стані постійної напруги. Провайдери змагаються не лише з надзвичайними умовами — тривалими відключеннями електроенергії, ракетними обстрілами, екстремальними холодами та браком резервного живлення, — а й між собою у безпрецедентній технологічній гонитві. Мультигігабітні швидкості стали новим стандартом, і саме зараз відбувається масштабне змагання за лідерство.

UTELS: реакція на кризу і стратегія розвитку

У 2025 році, коли блекаути паралізували Київ, багато мереж залишалися недієздатними. Саме тоді UTELS спрямував усі ресурси на резервування обладнання. Завдяки цьому більшість абонентів компанії залишалися онлайн навіть у перші дні відключень, коли цього ще ніхто не очікував. Це стало відправною точкою для масштабного переходу на оптоволоконні технології.

Від Ethernet до GPON

Ще у 2023 році UTELS мав понад 500 000 квартир у покритті Ethernet. Лише за кілька місяців компанія розгорнула GPON‑мережу на третині цього покриття, включно з важкодоступними районами, як‑от Поділ. Протягом наступних років GPON продовжував стрімко зростати, і на початок 2026 року охопив понад 360 000 квартир.

Перший мультигігабіт у столиці

У травні 2025 року UTELS запустив перші сегменти XGPON, охопивши одразу 85 000 квартир. Це стало проривом: компанія здобула титул першовідкривача мультигігабітного інтернету у столиці. Вже через 100 днів UTELS модернізував мережу до XGSPON і став першим оператором Києва, який запропонував швидкість 10 Гбіт/с за технологією XGSPON для домогосподарств.

Зворотна сумісність як перевага

GPON‑мережа UTELS зворотно сумісна з XGSPON. Це означає, що абоненти можуть легко переходити на мультигігабітний інтернет, витрачаючи мінімум часу та ресурсів. Така стратегія дозволила компанії масштабувати покриття у колосальних темпах.

Інфраструктура UTELS у цифрах

Технологія Покриття Автономний час роботи Запровадження технології Ethernet 70 000+ квартир 8-24 години 2011 GPON 360 000+ квартир 72 години 2025 XGSPON 200 000+ квартир 96 годин 2025

Стійкість під час блекаутів

Щоб забезпечити стабільність навіть під час багатоденних блекаутів, UTELS заснував окремий напрямок R&I. Його завдання — закупівля якісних компонентів, тестування та створення індивідуальних акумуляторних батарей під потреби кожної одиниці мережевого обладнання. Це дозволило досягти рекордних показників автономності: GPON: до 72 годин, Ethernet: до 24 годин, XGSPON: до 96 годин.

Перехід на XGSPON: покроково для абонентів

1. Заявка на підключення

Усе завжди починається із заявки. Абонент залишає заявку на сайті або телефоном, узгоджує тарифний план зі швидкістю 2.5 Гбіт/с або 10 Гбіт/с.

2. Виклик майстра

Після заявки приходить майстер UTELS.

Якщо у квартирі ще немає PON-кабеля, майстер заводить у помешкання оптоволоконний кабель.

Якщо кабель уже є (наприклад, у абонентів GPON), майстер лише замінює обладнання (ONU термінал та Wi-Fi роутер).

3. Встановлення та налаштування

Майстер монтує ONU‑термінал, підключає його до мережі та налаштовує роботу.

Для абонентів Ethernet — це означає повний перехід з мідного кабелю на оптоволокно.

Для абонентів GPON — проста заміна старого ONU на новий, сумісний із XGSPON.

Для нових абонентів — повний монтаж «з нуля» з кабелем, терміналом і тестуванням.

4. Перевірка швидкості

Після встановлення майстер перевіряє роботу мережі. Абонент одразу отримує доступ до мультигігабітної швидкості — до 10 Гбіт/с.

5. Обладнання для користувача

Щоб швидкість працювала на максимумі, потрібні сучасні пристрої:

Wi‑Fi 7 роутер для бездротової мережі.

для бездротової мережі. Мережева карта з підтримкою 2.5 Гбіт/с або 10 Гбіт/с для кабельного з’єднання ПК чи ноутбука.

6. Акційні умови

Встановлення ONU входить у вартість підключення.

За спеціальною пропозицією підключення коштує лише 1 гривню , якщо абонент робить авансовий платіж за 6 місяців тарифу.

, якщо абонент робить авансовий платіж за 6 місяців тарифу. ONU‑термінал фактично дістається безкоштовно, а перші місяці користування йдуть за зниженою ціною.

Мультигігабіт для бізнесу

Попит на швидкість формується не лише у домогосподарствах. IT‑компанії, дизайн‑студії, дата‑центри, організатори концертів та конференцій — усі вони потребують стабільного інтернету. Швидкість 10 Гбіт/с напряму впливає на ефективність бізнесу, зменшуючи час простоїв.

Подальші плани розвитку

UTELS працює над:

розширенням покриття XGSPON та GPON;

модернізацією GPON;

оптимізацією маршрутизації;

розвитком систем резервного живлення.

Це означає, що кількість квартир із доступом до мультигігабітного інтернету буде зростати.

Новий етап для столиці

Розширення XGSPON показує, що Київ переходить у нову фазу розвитку телеком‑інфраструктури. Мультигігабітний інтернет стає стандартом для великих міст. Понад 200 000 квартир вже мають доступ до швидкості 10 Гбіт/с, і ця цифра продовжує зростати.