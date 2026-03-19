Гонка швидкостей у Києві: UTELS масштабував мережу XGSPON до понад 200 000 квартир

Український ринок інтернет-послуг переживає технологічний зсув. Провайдери масово переходять на оптоволоконні стандарти нового покоління, а мультигігабітні швидкості поступово перестають бути привілеєм і стають нормою. UTELS — один із тих, хто формує цей новий стандарт у столиці України.
Столиця у вирі технологічної боротьби
Київський телеком‑ринок сьогодні перебуває у стані постійної напруги. Провайдери змагаються не лише з надзвичайними умовами — тривалими відключеннями електроенергії, ракетними обстрілами, екстремальними холодами та браком резервного живлення, — а й між собою у безпрецедентній технологічній гонитві. Мультигігабітні швидкості стали новим стандартом, і саме зараз відбувається масштабне змагання за лідерство.
UTELS: реакція на кризу і стратегія розвитку
У 2025 році, коли блекаути паралізували Київ, багато мереж залишалися недієздатними. Саме тоді UTELS спрямував усі ресурси на резервування обладнання. Завдяки цьому більшість абонентів компанії залишалися онлайн навіть у перші дні відключень, коли цього ще ніхто не очікував. Це стало відправною точкою для масштабного переходу на оптоволоконні технології.
Від Ethernet до GPON
Ще у 2023 році UTELS мав понад 500 000 квартир у покритті Ethernet. Лише за кілька місяців компанія розгорнула GPON‑мережу на третині цього покриття, включно з важкодоступними районами, як‑от Поділ. Протягом наступних років GPON продовжував стрімко зростати, і на початок 2026 року охопив понад 360 000 квартир.
Перший мультигігабіт у столиці
У травні 2025 року UTELS запустив перші сегменти XGPON, охопивши одразу 85 000 квартир. Це стало проривом: компанія здобула титул першовідкривача мультигігабітного інтернету у столиці. Вже через 100 днів UTELS модернізував мережу до XGSPON і став першим оператором Києва, який запропонував швидкість 10 Гбіт/с за технологією XGSPON для домогосподарств.
Зворотна сумісність як перевага
GPON‑мережа UTELS зворотно сумісна з XGSPON. Це означає, що абоненти можуть легко переходити на мультигігабітний інтернет, витрачаючи мінімум часу та ресурсів. Така стратегія дозволила компанії масштабувати покриття у колосальних темпах.
Інфраструктура UTELS у цифрах
|Технологія
|Покриття
|Автономний час роботи
|Запровадження технології
|Ethernet
|70 000+ квартир
|8-24 години
|2011
|GPON
|360 000+ квартир
|72 години
|2025
|XGSPON
|200 000+ квартир
|96 годин
|2025
Стійкість під час блекаутів
Щоб забезпечити стабільність навіть під час багатоденних блекаутів, UTELS заснував окремий напрямок R&I. Його завдання — закупівля якісних компонентів, тестування та створення індивідуальних акумуляторних батарей під потреби кожної одиниці мережевого обладнання. Це дозволило досягти рекордних показників автономності: GPON: до 72 годин, Ethernet: до 24 годин, XGSPON: до 96 годин.
Перехід на XGSPON: покроково для абонентів
1. Заявка на підключення
Усе завжди починається із заявки. Абонент залишає заявку на сайті або телефоном, узгоджує тарифний план зі швидкістю 2.5 Гбіт/с або 10 Гбіт/с.
2. Виклик майстра
Після заявки приходить майстер UTELS.
- Якщо у квартирі ще немає PON-кабеля, майстер заводить у помешкання оптоволоконний кабель.
- Якщо кабель уже є (наприклад, у абонентів GPON), майстер лише замінює обладнання (ONU термінал та Wi-Fi роутер).
3. Встановлення та налаштування
Майстер монтує ONU‑термінал, підключає його до мережі та налаштовує роботу.
- Для абонентів Ethernet — це означає повний перехід з мідного кабелю на оптоволокно.
- Для абонентів GPON — проста заміна старого ONU на новий, сумісний із XGSPON.
- Для нових абонентів — повний монтаж «з нуля» з кабелем, терміналом і тестуванням.
4. Перевірка швидкості
Після встановлення майстер перевіряє роботу мережі. Абонент одразу отримує доступ до мультигігабітної швидкості — до 10 Гбіт/с.
5. Обладнання для користувача
Щоб швидкість працювала на максимумі, потрібні сучасні пристрої:
- Wi‑Fi 7 роутер для бездротової мережі.
- Мережева карта з підтримкою 2.5 Гбіт/с або 10 Гбіт/с для кабельного з’єднання ПК чи ноутбука.
6. Акційні умови
Встановлення ONU входить у вартість підключення.
- За спеціальною пропозицією підключення коштує лише 1 гривню, якщо абонент робить авансовий платіж за 6 місяців тарифу.
- ONU‑термінал фактично дістається безкоштовно, а перші місяці користування йдуть за зниженою ціною.
Мультигігабіт для бізнесу
Попит на швидкість формується не лише у домогосподарствах. IT‑компанії, дизайн‑студії, дата‑центри, організатори концертів та конференцій — усі вони потребують стабільного інтернету. Швидкість 10 Гбіт/с напряму впливає на ефективність бізнесу, зменшуючи час простоїв.
Подальші плани розвитку
UTELS працює над:
- розширенням покриття XGSPON та GPON;
- модернізацією GPON;
- оптимізацією маршрутизації;
- розвитком систем резервного живлення.
Це означає, що кількість квартир із доступом до мультигігабітного інтернету буде зростати.
Новий етап для столиці
Розширення XGSPON показує, що Київ переходить у нову фазу розвитку телеком‑інфраструктури. Мультигігабітний інтернет стає стандартом для великих міст. Понад 200 000 квартир вже мають доступ до швидкості 10 Гбіт/с, і ця цифра продовжує зростати.