Facebook платитиме блогерам за перехід із TikTok та YouTube

Facebook анонсував програму Creator Fast Track, спрямовану на залучення популярних авторів із конкурентних платформ. Вона передбачає гарантовані щомісячні виплати й штучне збільшення охоплення публікацій для нових учасників, повідомляє TechCrunch.

Розмір виплат залежить від масштабу аудиторії автора. Творці з аудиторією від 100 000 підписників у Instagram, TikTok або YouTube отримуватимуть $1000 на місяць. Для авторів із понад мільйоном підписників на будь-якій із цих платформ виплата становитиме $3000 щомісяця — протягом перших трьох місяців участі в програмі. Утім, жодних вимог до ексклюзивності контенту немає: учасники можуть публікувати як нові матеріали, так і архівні.

Віцепрезидент Facebook з продуктів для авторів Яїр Лівне на брифінгу для журналістів пояснив, що Creator Fast Track покликана усунути головний бар’єр для переходу на нову платформу — потребу будувати аудиторію з нуля. За його словами, навіть після завершення тримісячного періоду виплат Facebook штучно підвищуватиме охоплення публікацій учасників, доки автор не сформує власну спільноту.

Окрім фінансових виплат, учасники Creator Fast Track матимуть змогу одразу скористатися інструментами монетизації Facebook, минаючи мінімальні вимоги щодо кількості підписників. Завдяки цьому вони зможуть заробляти на своїх матеріалах і після завершення програми.

Водночас із анонсом Facebook оприлюднив підсумки 2025 року. Загальні виплати авторам сягнули майже $3 млрд — на 35% більше, ніж роком раніше, що є рекордним показником. Левова частка цієї суми — 60% — припала на формат Reels. Кількість авторів, чий річний заробіток на платформі перевищує $10 000, зросла більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком.

Паралельно компанія планує підвищити прозорість монетизації, запровадивши нові аналітичні показники. Метрика «відповідні перегляди» (qualified views) відображатиме кількість переглядів, що потенційно приносять дохід. «Ставка доходу» (earnings rate) показуватиме приблизний заробіток на 1000 таких переглядів. Розділ «невідповідні перегляди» (non-qualified views) допоможе авторам з’ясувати, чому певні перегляди не монетизуються.

Активність Facebook у залученні авторів невипадкова: за даними Pew Research Center, YouTube і Facebook залишаються найпопулярнішими соціальними мережами серед дорослих американців у 2025 році.