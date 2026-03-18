Starlink налічує понад 10 тисяч активних супутників на орбіті

НовиниСупутниковий зв'язок
Орбітальне угруповання супутникової мережі Starlink подолало позначку у 10 тисяч активних апаратів.

На орбіті нині перебуває 10 047 супутників Starlink, з яких 10 037 — активні. Загалом з травня 2019 року компанія запустила 11 558 апаратів — частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.

- Реклама -

Лише з початку 2026 року SpaceX вивела на орбіту 728 нових супутників Starlink, здійснивши 27 пусків ракети-носія Falcon 9. Відтак компанія підтримує один із найінтенсивніших темпів орбітального розгортання в історії комерційної космонавтики.

Супутники на орбіті Землі
Фото: Amanda Montañez / Scientific American

SpaceX планує довести угруповання до 12 тисяч апаратів — це забезпечить широкосмугове покриття в будь-якій точці земної кулі. Загальний обсяг інвестицій у проєкт сягає $10 млрд.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нині мережа Starlink охоплює 160 країн і територій, а кількість активних абонентів перевищила 10 млн осіб.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

ФІФА обрала YouTube пріоритетною платформою для трансляцій ЧС-2026

ФІФА оголосила YouTube пріоритетною платформою ЧС-2026. На YouTube вперше можна буде дивитися перші 10 хвилин кожного матчу наживо, а деякі ігри — повністю.
Новини

Hydromea та Equinor продемонстрували бездротову передачу даних з морського дна в хмару

Hydromea та Equinor вперше передали дані з океанського дна в хмару без кабелів. Оптичні модеми LUMA забезпечують до 10 Мбіт/с на глибинах до 6 тисяч метрів.
Новини

Матч-відповідь «Шахтар» – «Лех» у Лізі конференцій — ексклюзивно на MEGOGO

19 березня о 22:00 «Шахтар» зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА з «Лехом». Поєдинок ексклюзивно транслюватиме MEGOGO.
Новини

«Київстар ТБ» готує три серіальні прем’єри: зйомки першого проєкту вже розпочалися

«Київстар ТБ» готує на осінь три оригінальні серіали. Зйомки чотирисерійної детективної драми «Відважна дівчина» — першого з проєктів — вже розпочалися.
Новини

«Київстар» сплатив 13,67 млрд грн податків у 2025 році

За підсумками 2025 року «Київстар» сплатив 13,67 млрд грн податків — на 12% більше, ніж у попередньому році. Загалом за роки війни — понад 46,5 млрд грн.