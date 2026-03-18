Starlink налічує понад 10 тисяч активних супутників на орбіті

Орбітальне угруповання супутникової мережі Starlink подолало позначку у 10 тисяч активних апаратів.

На орбіті нині перебуває 10 047 супутників Starlink, з яких 10 037 — активні. Загалом з травня 2019 року компанія запустила 11 558 апаратів — частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти.

Лише з початку 2026 року SpaceX вивела на орбіту 728 нових супутників Starlink, здійснивши 27 пусків ракети-носія Falcon 9. Відтак компанія підтримує один із найінтенсивніших темпів орбітального розгортання в історії комерційної космонавтики.

Фото: Amanda Montañez / Scientific American

SpaceX планує довести угруповання до 12 тисяч апаратів — це забезпечить широкосмугове покриття в будь-якій точці земної кулі. Загальний обсяг інвестицій у проєкт сягає $10 млрд.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нині мережа Starlink охоплює 160 країн і територій, а кількість активних абонентів перевищила 10 млн осіб.