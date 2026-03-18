Матч-відповідь «Шахтар» – «Лех» у Лізі конференцій — ексклюзивно на MEGOGO

19 березня о 22:00 донецький «Шахтар» зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА з польським «Лехом» на Міському стадіоні імені Хенріка Реймана у Кракові. MEGOGO — офіційний мовник турнірів УЄФА в Україні — транслюватиме єврокубкові матчі ексклюзивно.

Переглянути поєдинок можна на OTT-платформі MEGOGO за передплатою «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Вибрані матчі також транслюватиме телеканал «MEGOGO СПОРТ» у мережах T2 і кабельного мовлення.

- Реклама -

Коментуватимуть матч Володимир Звєров і Віталій Похвала. За годину до початку гри, о 21:00, стартує аналітична студія. Ведучий Віталій Кравченко обговорить поєдинок разом з ексгравцями збірної України, нині тренерами Олександром Головком та Едуардом Цихмейструком. У передматчевій студії також відбудеться прямий зв’язок зі спортивним директором ФК «Шахтар» (Донецьк) Дарійо Срною.

Нагадаємо, перший матч протистояння відбувся на виїзді й завершився перемогою «гірників» із рахунком 3:1. Така перевага ставить «Шахтар» у зручне становище перед вирішальною зустріччю. Утім «Лех» традиційно потужно виступає на домашньому полі та грає в агресивний футбол у єврокубках, тому напружена гра з активним тиском господарів цілком вірогідна.

Розклад трансляцій на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» 19 березня:

19:45 — АЕК Афіни – Цельє. Ліга конференцій, 1/8 фіналу, матч-відповідь.

22:00 — Порту – Штутгарт. Ліга Європи УЄФА, 1/8 фіналу, матч-відповідь.