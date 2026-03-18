«Київстар ТБ» готує три серіальні прем’єри: зйомки першого проєкту вже розпочалися

Чотирисерійна детективна драма «Відважна дівчина»

Цієї осені «Київстар ТБ» випустить три серіали власної оригінальної лінійки. Платформа розширює портфель original-проєктів і вкладає кошти у створення українських історій, повідомляє пресслужба компанії.

Перший із запланованих проєктів — чотирисерійна детективна драма «Відважна дівчина». Зйомки вже тривають, тоді як подробиці двох інших серіалів платформа розкриє згодом. Виробництвом картини опікується кінокомпанія Art Forms Production.

В основі сюжету — 25-річна оперативниця київської поліції Євгенія Марчук, яку грає Анастасія Нестеренко. Героїня вирізняється принциповістю і є однією з найперспективніших працівниць свого підрозділу. Однак після інциденту під час затримання злочинців, який керівництво кваліфікує як перевищення повноважень, на неї чекає нове, значно складніше завдання.

За дорученням одного з високопосадовців Міністерства внутрішніх справ Євгенія вирушає до Одеси під прикриттям. За даними Інтерполу, там може діяти міжнародна мережа контрабанди викрадених ювелірних виробів. Потрапивши у світ колекціонерів і впливових клієнтів, вона крок за кроком розплутує складне павутиння таємниць.

Серіал поєднує гостросюжетну кримінальну лінію з психологічною драмою. Водночас паралельно з розслідуванням героїня зазнає й особистого випробування — робота стає для неї не лише професійним, а й емоційним іспитом.

Тим часом 2 травня на «Київстар ТБ» відбудеться онлайн-прем’єра другого сезону «Другого Віті» — драмеді про автослюсаря з Лубен, який мріє стати психологом. Серіал виходить у межах партнерства платформи з FILM.UA Group.

