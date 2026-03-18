«Київстар» сплатив 13,67 млрд грн податків у 2025 році

За підсумками 2025 року «Київстар» сплатив понад 13,67 мільярда гривень податків і зборів до державного бюджету — на 12% більше порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

За чотири роки повномасштабної війни оператор загалом сплатив до бюджету понад 46,5 мільярда гривень. Це найбільший податковий внесок серед усіх компаній вітчизняної телеком-індустрії.

«Для нас важливо залишатися надійним партнером держави: значні податкові надходження, інвестиції в мережу та посилення її енергонезалежності — це наш внесок у стійкість економіки та безперервність зв’язку для мільйонів людей. Ми й надалі працюватимемо так, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких обставин», — зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Водночас компанія дбала про стійкість власної інфраструктури. З 2022 року «Київстар» спрямував понад 4,6 мільярда гривень на придбання й технічне обслуговування обладнання для резервного живлення. Завдяки цьому тривалість автономної роботи мережі мобільного зв’язку з початку повномасштабного вторгнення зросла в рази. Загалом від початку великої війни капітальні інвестиції оператора у відновлення, модернізацію та цифровий розвиток інфраструктури склали 40,1 мільярда гривень.

Окрім технічних вкладень, «Київстар» провадить соціальну програму. За чотири роки компанія спрямувала понад 4,4 мільярда гривень на допомогу країні. Зокрема, у 2025 році оператор виділив 1,7 мільярда гривень на підтримку Сил оборони, абонентів і соціальні проєкти.

Серед ключових ініціатив — проєкт «Нам тут жити: Місія 077», здійснений разом із фондом «Повернись живим». У межах сьомого спільного збору вдалося зібрати 77 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовано на техніку, транспорт і розбудову інфраструктури для чотирьох армійських корпусів, що тримають Північний кордон, — аби військові могли діяти злагодженіше та ефективніше.

Ще один напрям соціальної діяльності — проєкт «Дитяча надія», що здійснюється в партнерстві з благодійною платформою dobro.ua й орієнтований на підтримку дитячих лікарень. У 2025 році «Київстар» відкрив новий напрям у межах ініціативи — фінансування дитячих реанімаційних відділень. Зокрема, 15 мільйонів гривень отримало відділення інтенсивної терапії Центру UNBROKEN на базі Першого медичного об’єднання Львова.

Ці результати відповідають загальній динаміці розвитку компанії. За підсумками 2025 року загальна виручка групи «Київстар» зросла на 25,9% — до 1,157 млрд дол. США, або на 30,3% у гривневому еквіваленті — до 48,2 млрд грн.