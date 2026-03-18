«Київстар» сплатив 13,67 млрд грн податків у 2025 році

Базова станція Київстар
Фото: Київстар

За підсумками 2025 року «Київстар» сплатив понад 13,67 мільярда гривень податків і зборів до державного бюджету — на 12% більше порівняно з попереднім роком. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

За чотири роки повномасштабної війни оператор загалом сплатив до бюджету понад 46,5 мільярда гривень. Це найбільший податковий внесок серед усіх компаній вітчизняної телеком-індустрії.

«Для нас важливо залишатися надійним партнером держави: значні податкові надходження, інвестиції в мережу та посилення її енергонезалежності — це наш внесок у стійкість економіки та безперервність зв’язку для мільйонів людей. Ми й надалі працюватимемо так, щоб українці залишалися на зв’язку за будь-яких обставин», — зазначив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Водночас компанія дбала про стійкість власної інфраструктури. З 2022 року «Київстар» спрямував понад 4,6 мільярда гривень на придбання й технічне обслуговування обладнання для резервного живлення. Завдяки цьому тривалість автономної роботи мережі мобільного зв’язку з початку повномасштабного вторгнення зросла в рази. Загалом від початку великої війни капітальні інвестиції оператора у відновлення, модернізацію та цифровий розвиток інфраструктури склали 40,1 мільярда гривень.

Окрім технічних вкладень, «Київстар» провадить соціальну програму. За чотири роки компанія спрямувала понад 4,4 мільярда гривень на допомогу країні. Зокрема, у 2025 році оператор виділив 1,7 мільярда гривень на підтримку Сил оборони, абонентів і соціальні проєкти.

Серед ключових ініціатив — проєкт «Нам тут жити: Місія 077», здійснений разом із фондом «Повернись живим». У межах сьомого спільного збору вдалося зібрати 77 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовано на техніку, транспорт і розбудову інфраструктури для чотирьох армійських корпусів, що тримають Північний кордон, — аби військові могли діяти злагодженіше та ефективніше.

Ще один напрям соціальної діяльності — проєкт «Дитяча надія», що здійснюється в партнерстві з благодійною платформою dobro.ua й орієнтований на підтримку дитячих лікарень. У 2025 році «Київстар» відкрив новий напрям у межах ініціативи — фінансування дитячих реанімаційних відділень. Зокрема, 15 мільйонів гривень отримало відділення інтенсивної терапії Центру UNBROKEN на базі Першого медичного об’єднання Львова.

Ці результати відповідають загальній динаміці розвитку компанії. За підсумками 2025 року загальна виручка групи «Київстар» зросла на 25,9% — до 1,157 млрд дол. США, або на 30,3% у гривневому еквіваленті — до 48,2 млрд грн.

Редакція Mediasat
Читайте також

Новини

Каліфорнійський стартап планує запустити 50 000 орбітальних дзеркал і продавати сонячне світло по $5 000 на годину

Reflect Orbital збирається вивести 50 000 супутників-дзеркал і продавати відбите сонячне світло по $5 000 на годину — проєкт вже викликав хвилю критики.
Новини

У «Дії» з’явиться функція перенесення номера між операторами — КМУ готує постанову

КМУ розробив проєкт постанови: у «Дії» з'явиться перенесення номера між операторами, доступ до податкових боргів та дистанційне е-резидентство для іноземців.
Новини

Андрій Оксенюк іде з посади фінансового директора «Датагруп-Volia-lifecell»

Андрій Оксенюк іде з посади фінансового директора DVL. До групи він прийшов у 2024 році з Ciklum, де пропрацював майже десять років на фінансових посадах.
Новини

Apple купила MotionVFX — польського розробника інструментів для відеомонтажу

Apple придбала польську компанію MotionVFX — розробника плагінів для Final Cut Pro. Угода покликана залучити нових передплатників до пакета Creator Studio.
Новини

Супутники для угруповання UASAT спочатку вироблятимуть у Данії, згодом — в Україні

Данська GomSpace виготовлятиме супутники UASAT LEO. Спочатку купуватимуть готові апарати в Данії, згодом запровадять збірку та повну локалізацію в Україні.