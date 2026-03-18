Hydromea та Equinor продемонстрували бездротову передачу даних з морського дна в хмару

Швейцарська компанія Hydromea й норвезька нафтогазова корпорація Equinor провели демонстрацію системи бездротової передачі даних з морського дна в хмарне середовище в режимі реального часу.

Технічну основу системи становлять модеми LUMA виробництва Hydromea, що працюють за принципом вільнопросторової оптичної передачі (FSO — Free Space Optical communication) під водою. Ці пристрої формують підводну бездротову локальну мережу (WLAN) зі швидкістю передачі даних до 10 Мбіт/с і здатні працювати на глибинах до 6 тисяч метрів. Дані від підводних сенсорів та апаратів надходять бездротовим каналом на поверхню, а звідти через мережу DEEPNET компанії Equinor — у хмару.

Фото: Hydromea

За твердженням обох компаній, це перший випадок, коли великі масиви даних вдалося передати з океанського дна без кабелів і значних затримок безпосередньо в хмарне середовище. Такий результат відкриває нові можливості для постійного моніторингу підводної інфраструктури — трубопроводів та обладнання — і суттєво зменшує потребу в «очних» інспекціях із залученням суден.

Крім моніторингу, система орієнтована на підтримку автономних підводних апаратів і збір показань датчиків у режимі реального часу. Нині такі апарати здебільшого покладаються на провідні канали або передають дані епізодично, що суттєво обмежує керування ними в режимі реального часу. Платформа LUMA має усунути ці обмеження завдяки підводним мережевим вузлам. Equinor своєю чергою розробляє стандартизовані стикувальні станції («доки») та інфраструктуру для підтримки підводних дронів і апаратів технічного обслуговування — у межах ширшої стратегії автономних морських операцій.

Проєкт також вписується в галузеві зусилля зі стандартизації підводних бездротових з’єднань. Hydromea та Equinor входять до Subsea Wireless Group — організації, що розробляє механізми сумісності підводних бездротових рішень. Стандартизація набуває дедалі більшої ваги для компаній, які прагнуть розширити цифровізацію підводних споруд у нафтогазовому секторі та на ринку відновлюваної шельфової енергетики.

Тим часом науковці досліджують й інші можливості підводної інфраструктури. Раніше ми повідомляли, що міжнародна група дослідників зі США, Великої Британії та Італії запропонувала використовувати вже прокладені підводні оптоволоконні кабелі як мережу сейсмічних датчиків для передбачення землетрусів.