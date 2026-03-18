ФІФА обрала YouTube пріоритетною платформою для трансляцій ЧС-2026

ФІФА та YouTube уклали угоду
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про партнерство з відеосервісом YouTube у рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Платформа здобула статус пріоритетного майданчика для поширення контенту турніру.

Угода передбачає кілька форматів доступу до матеріалів змагань. Насамперед медіапартнери, які мають права на трансляцію, зможуть вперше в історії чемпіонатів світу показувати перші 10 хвилин кожного матчу в прямому ефірі на своїх YouTube-каналах. Крім того, окремі ігри вони матимуть право транслювати повністю.

Поряд із прямими трансляціями партнери матимуть доступ до всіх кутів відеозйомки матчів. Це відкриє можливості для створення власного контенту — розширених добірок, аналітичних матеріалів і коротких відео. Також партнери матимуть доступ до контенту у форматі «відео на вимогу».

Нове партнерство розширить і офіційний YouTube-канал ФІФА. Там з’являться матеріали з цифрового архіву організації — повні записи минулих матчів та ключові моменти з історії світового футболу.

Окремим напрямом угоди є залучення YouTube-креаторів. ФІФА та YouTube нададуть глобальній групі авторів безпрецедентний доступ до турніру — для створення матеріалів про залаштункове життя команд, тактичні розбори й людські історії учасників змагань. Доступ до цифрового архіву ФІФА креатори отримають ще до старту чемпіонату.

Варто зазначити, що партнерства зі стримінговими платформами ФІФА розглядає як доповнення до традиційних телевізійних прав, які залишаються основним джерелом доходу організації під час турніру. Раніше, у січні 2026 року, ФІФА уклала аналогічну угоду з TikTok, надавши йому статус пріоритетної платформи.

Чемпіонат світу з футболу стартує 11 червня матчем між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки. Фінал відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife Stadium у США. Загалом матчі пройдуть у 16 містах на території Канади, Мексики та США.

Угода з ФІФА — не єдиний великий проєкт YouTube у сфері прямих трансляцій. Раніше платформа уклала багаторічну угоду з Американською кіноакадемією. Відтак з 2029 по 2033 рік YouTube безплатно транслюватиме церемонію вручення премії «Оскар».

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
