У «Дії» з’явиться функція перенесення номера між операторами — КМУ готує постанову

Кабінет Міністрів України (КМУ) розробив проєкт постанови, що надасть абонентам змогу подавати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора через застосунок «Дія» — без відвідування офісу оператора. Про це пише dev.ua.

Водночас документ розширює функціональність порталу одразу за кількома напрямами. Зокрема, користувачі зможуть переглядати власні податкові борги, зобов’язання зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та стан розрахунків із бюджетом — і одразу їх сплачувати. До переліку доступних платежів додаються погашення податкового боргу та заборгованості з ЄСВ.

Окрім цього, постанова стосується й іноземних громадян. Відтак вони зможуть проходити дистанційну ідентифікацію для отримання статусу е-резидента та цифрового підпису «Дія.Підпис» — без особистої присутності.

Абоненти, які вирішать перенести номер через «Дію», матимуть право відкликати заяву. Зробити це можна аж до останніх 4 робочих годин перед запланованим перенесенням.

Редакція Mediasat
