SWEET.TV оголосив кастинг до пригодницького шоу «Destination X»

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оголосив кастинг до української версії пригодницького шоу «Destination X». Відбір розпочався 17 березня на офіційних сторінках платформи в Instagram, Facebook і Threads.

Формат шоу побудований навколо десятьох учасників, які подорожують країною в інноваційному автобусі, не знаючи, де саме перебувають. «Destination X» поєднує подорожі, стратегію й психологічну гру — і все це заради того, щоб відкрити невідому Україну. Щоб визначити своє місцеперебування, учасники проходять випробування та виконують завдання, зокрема у спеціальних окулярах із функціями віртуальної реальності, нічного бачення та іншими технологіями.

Умови участі в кастингу прості. Охочі мають стежити за публікаціями SWEET.TV, вгадати локацію на фото й написати правильну відповідь у коментарях. Ті, хто визначить місце правильно, отримають персональне посилання на анкету учасника.

Шоу вже здобуло міжнародне визнання. У 2025 році воно отримало дві престижні нагороди — «Золоту троянду» за найкраще розважальне шоу та C21 Awards за найкраще шоу-змагання. Проєкт виходив у Бельгії, Великій Британії, Данії, Франції, Нідерландах і Німеччині, а у США вже знімають другий сезон.

«Це один із найінноваційніших проєктів світу. Ми задаємо тренд у виробництві власного контенту та запускаємо в Україні абсолютно нові шоу, яких так чекає аудиторія. Це про сміливість, технології та майбутнє. А головне — ми хочемо перевідкрити Україну і довести, що вона більше, ніж ви уявляєте», — зазначив керівник департаменту великих розважальних шоу SWEET.TV Originals Володимир Завадюк.

Зйомки української версії розпочнуться найближчим часом. Одна з головних цілей проєкту — показати красу українських локацій і зміцнити привабливість країни для туристів навіть в умовах воєнного часу.

«Destination X» — не єдина новинка платформи. 19 березня на SWEET.TV відбудеться прем’єра музичного шоу «Вгадай мелодію» — української адаптації міжнародного формату «Name That Tune».