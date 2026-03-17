Супутники для угруповання UASAT спочатку вироблятимуть у Данії, згодом — в Україні

Супутники зв’язку для українського угруповання UASAT LEO виготовлятиме данська компанія GomSpace. Про це в інтерв’ю виданню «Мілітарний» повідомив виконавчий директор компанії Stetman Дмитро Стеценко.

За його словами, наразі сторони створюють спільне підприємство, що працюватиме в Україні. Зокрема, Стеценко зазначив, що для такого виробництва не потрібні великі площі. «Для виробництва супутників не потрібні великі приміщення. Це умовно 1200–1300 метрів квадратних приміщень», — уточнив він.

На першому етапі планують купувати готові апарати данського виробництва й одразу доставляти на стартові майданчики. Згодом, коли безпекова ситуація в Україні це дозволить, тут запровадять так звану «викруткову» збірку — складання з імпортних компонентів. Водночас існують плани повністю локалізувати виробництво, окрім виготовлення чипів.

Українські супутники UASAT забезпечать зв'язок для армії!

Нагадаємо, угруповання UASAT LEO налічуватиме 300 супутників. Перший апарат планують запустити в жовтні 2026 року за допомогою ракети-носія компанії SpaceX. Станом на 2027 рік на орбіту мають вивести 120 супутників, а далі щороку — ще по 100–105 одиниць.