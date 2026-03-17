Apple купила MotionVFX — польського розробника інструментів для відеомонтажу

Apple придбала варшавську компанію MotionVFX, що спеціалізується на плагінах, шаблонах і розширених інструментах для програми відеомонтажу Final Cut Pro. Як повідомляє CNBC, фінансові умови угоди сторони не розкривають.

MotionVFX засновано 2009 року. Компанія пропонує підписку від $29 на місяць, що відкриває доступ до професійних засобів для відеомонтажу, графіки й готових шаблонів. Apple планує інтегрувати напрацювання MotionVFX у власні сервіси. У заяві на сайті компанія зазначила, що «понад 15 років її місією було створення контенту та ефектів світового рівня, що надихають відеомонтажерів», а цінності якості, простоти й дизайну цілком збігалися з підходом Apple до власних продуктів.

Угода відбувається на тлі активного розвитку сервісного бізнесу Apple. У січні компанія запустила Creator Studio — пакетну підписку вартістю $12,99 на місяць (або $129 на рік), що об’єднує шість творчих застосунків. Зокрема, до неї входять Final Cut Pro, Logic Pro й Pixelmator Pro для Mac та iPad, а також Motion, Compressor і MainStage для Mac. Передплата охоплює і преміумконтент для застосунків iWork — Keynote, Pages та Numbers.

Придбання MotionVFX безпосередньо пов’язане з планами Apple щодо Creator Studio. Розширення бібліотеки інструментів і шаблонів покликане залучити нових передплатників до цього пакета й зміцнити позиції компанії в конкуренції з Adobe Premiere Pro та екосистемою Adobe Creative Cloud.

Сервісний напрям — один із головних рушіїв зростання Apple останніми роками. У минулому фінансовому році — тобто у 2025 році — частка цього сегмента у виторзі перевищила 26%, натомість у 2015 році цей показник становив лише 8,5%.