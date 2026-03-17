Андрій Оксенюк іде з посади фінансового директора «Датагруп-Volia-lifecell»

Фото: Григорій Веприк

Фінансовий директор (CFO) групи компаній «Датагруп-Volia-lifecell» (DVL) Андрій Оксенюк повідомив про свій відхід з посади, пише dev.ua.

«Це був напружений і важливий етап, і я вдячний команді, колегам і партнерам за довіру та професіоналізм, які вони демонстрували протягом усього цього часу. Ми пройшли через період трансформації бізнесу, і я високо ціную як набутий досвід, так і людей, з якими мені випала нагода працювати», — зазначив Оксенюк.

До DVL він прийшов у 2024 році з ІТ-компанії Ciklum, де пропрацював майже десять років. У Ciklum він розпочав 2014 року на посаді керівника фінансового підрозділу (Head of Finance). У 2016 році обійняв посаду фінансового директора (Finance Director), а з 2019 року став CFO та виконавчим віцепрезидентом з фінансових питань (Executive VP Finance).

Пояснюючи своє рішення, Оксенюк зазначив, що після тривалої роботи на керівних посадах хоче перепочити й осмислити подальші плани. «Після багатьох років роботи на керівних посадах я планую зробити невелику перерву перед наступним кроком і ширше поглянути на те, як я хотів би робити свій внесок у майбутньому — чи то на оперативній посаді, чи то в більш стратегічній ролі», — повідомив колишній CFO DVL.

Редакція Mediasat
