Каліфорнійський стартап планує запустити 50 000 орбітальних дзеркал і продавати сонячне світло по $5 000 на годину

Американська компанія Reflect Orbital працює над масштабним космічним проєктом — орбітальним угрупованням із 50 000 супутників-дзеркал, які відбиватимуть сонячне світло на нічну поверхню Землі. Про це пише Gizmodo.

Система працює за простою оптичною схемою: дзеркало на супутнику вловлює сонячні промені й спрямовує їх на задану ділянку земної поверхні. Один апарат здатний освітлювати ділянку розміром до 5 км з інтенсивністю від 0,8 до 2,3 люкс. Для порівняння, повний місяць у безхмарну ніч дає лише 0,05–0,3 люкс.

- Реклама -

Спершу компанія розраховувала на угруповання з 4 000 апаратів, однак згодом збільшила заявлений масштаб до 50 000 одиниць. Першим кроком має стати тестовий запуск прототипу — 18-метрового супутника Earendil-1, який планують вивести на орбіту вже цього року. Наразі Reflect Orbital очікує на дозвіл від Федеральної комісії з питань зв’язку (FCC) США.

Серед задекларованих напрямів використання — освітлення зон стихійних лих і проведення пошуково-рятувальних операцій, подовження робочого часу на промислових об’єктах, підвищення врожайності в сільському господарстві, а також забезпечення видимості під час військових операцій. Ще один сценарій — часткова заміна міського освітлення, що теоретично могло б знизити рівень світлового забруднення.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Послуга коштуватиме близько $5 000 на годину за одне дзеркало. Додатковим джерелом доходу компанія вважає частку прибутків сонячних електростанцій, які використовуватимуть супутникове підсвічування для вироблення електроенергії вночі.

Утім, ініціатива наштовхнулася на різку критику з боку наукової спільноти. Астрономи застерігають, що десятки тисяч відбивних апаратів серйозно ускладнять наземні спостереження й стануть постійною перешкодою для телескопів. Крім того, зростання кількості об’єктів на орбіті підвищить ризик зіткнень і загострить проблему космічного сміття — при цьому реальна практична користь від угруповання такого масштабу, на думку критиків, залишається сумнівною. Окремо науковці вказують на загрозу для тваринного світу через штучне нічне підсвічування.

Організація DarkSky International оприлюднила офіційну заяву, у якій закликала до «прозорості, екологічної експертизи та громадської підзвітності» ще до схвалення чи розгортання подібних систем. У документі орбітальні освітлювальні системи названо «безпрецедентним втручанням у навколишнє середовище», що несе «значні екологічні, медичні та астрономічні ризики глобального масштабу».

Нічне небо вже суттєво змінилося через тисячі комерційних супутників на низьких орбітах. Якщо Reflect Orbital реалізує свої плани, ця тенденція набуде якісно нового виміру.

Тим часом інші компанії розвивають суміжні концепції використання сонячної енергії в космосі. Зокрема, ми раніше повідомляли, що стартап Mantis Space розробляє мережу орбітальних апаратів для передачі сонячної енергії іншим супутникам за допомогою лазерів.