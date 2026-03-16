З'явився сервіс, який перетворює YouTube на аналог кабельного телебачення

Channel Surfer
Розробник Стівен Ірбі створив вебсервіс Channel Surfer, що поєднує відеоматеріали YouTube з інтерфейсом у стилі кабельного телебачення. Про це повідомляє TechCrunch.

Сервіс налічує 40 тематичних каналів — зокрема новини, спорт, музику й кіно. Поряд із традиційними телевізійними форматами тут зібрані добірки технологічної тематики: штучний інтелект, комп’ютерні ігри, гаджети та космос. Відтак платформа розрахована як на широку аудиторію, так і на технологічних ентузіастів.

- Реклама -

Головна ідея Channel Surfer — позбавити глядача необхідності самостійно обирати, що дивитися. Ірбі розповів, що його втомили алгоритми й муки вибору — неможливість зупинитися на чомусь одному. «Хотів просто сидіти й дивитися, що йде, не думаючи, що буде далі», — пояснив він у коментарі TechCrunch. Так само, як у часи кабельного телебачення, глядач Channel Surfer не обирає програму — він просто перемикає канали.

Аудиторія відгукнулася на цю ідею миттєво. У перший день після запуску сервіс зібрав понад 10 000 переглядів.

Подібну ностальгію за ефірним форматом втілює й інший проєкт — вебплатформа MTV Rewind. Її створив розробник FlexasaurusRex після того, як 31 грудня 2025 року в Європі та Великій Британії припинили мовлення останні цілодобові музичні канали MTV. Платформа відтворює формат легендарного музичного телебачення для тих, хто за ним сумує.

- Реклама -

Редакція Mediasat
- Реклама -

