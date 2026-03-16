Вчені: згоряння супутників стає новим джерелом забруднення атмосфери

Супутник, що згоряє в атмосфері Землі
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Стрімке зростання кількості орбітальних угруповань породжує нову екологічну загрозу. Вчені з’ясували, що під час входу супутників в атмосферу утворюються металеві частинки й хімічні сполуки, які потрапляють у середні шари атмосфери. Про це повідомляє Phys.org.

Причина проблеми — бурхливий розвиток мегасузір’їв супутників для інтернету, зв’язку, навігації та спостереження за Землею. Щороку на орбіту виводять сотні нових апаратів, тож їхня загальна кількість сягає вже десятків тисяч. Більшість із них служить від 5 до 15 років, після чого апарати зводять з орбіти, де вони згоряють у щільних шарах атмосфери.

Нове дослідження свідчить, що цей процес виявився небезпечнішим, ніж здавалося досі. Більшість супутників у своїй конструкції має значну частку алюмінію, який під час горіння перетворюється на частинки оксиду алюмінію. Ці частинки можуть довго лишатися в середніх шарах атмосфери. До того ж ракетні двигуни на вуглеводневому паливі викидають сажу. Окремо фіксують сліди міді, літію та інших елементів.

Дослідники застерігають, що такі викиди становлять реальний ризик для озонового шару, можуть спричиняти нагрівання стратосфери й змінювати стан атмосфери в полярних регіонах. Лишається й ризик того, що частина уламків усе ж може досягати поверхні Землі.

На тлі цих даних серед учених дедалі активніше лунають заклики переосмислити підхід до утилізації супутників. Замість традиційного спалювання науковці пропонують розвивати технології захоплення та повторного використання відпрацьованих космічних апаратів. Зокрема, як приклад такого підходу наводять місію ClearSpace-1 Європейського космічного агентства (ЄКА) — вона покликана безпечно видаляти космічне сміття з орбіти. Такі матеріали, на думку дослідників, можуть мати й економічну цінність. Відтак космічна галузь у майбутньому має перейти до моделі стійкої замкнутої економіки.

Редакція Mediasat
