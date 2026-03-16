Провідні технологічні компанії домовились спільно боротися з онлайн-шахрайством

Фото: Reprodução/MSSP

Напередодні Глобального саміту ООН з питань шахрайства в Австрії вісім великих технологічних компаній уклали угоду про спільну протидію онлайн-злочинності. Документ підписали Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe та Match Group — материнська компанія застосунків для знайомств Tinder і Hinge. Як повідомляє Axios, документ назвали «Угодою про онлайн-сервіси проти шахрайства».

Угода має на меті встановити єдині галузеві стандарти боротьби з шахраями й сформувати єдину позицію IT-бізнесу разом з урядами, правоохоронними органами та неурядовими організаціями. Документ визначає, як саме підписанти діятимуть в онлайн-середовищі, щоб протидіяти шахрайським схемам.

Зобов’язання охоплюють кілька ключових напрямів. Компанії домовились активніше обмінюватися інформацією про злочинні мережі — як між собою, так і з правоохоронними структурами. Також передбачено поширення досвіду виявлення та запобігання шахрайству через великі міжнародні форуми й впровадження нових захисних інструментів, зокрема систем на основі штучного інтелекту. Окремо йдеться про посилення перевірок фінансових транзакцій на власних платформах і створення зручних каналів для звернень користувачів, що зіткнулися з шахрайством.

Крім технічних заходів, підписанти мають намір закликати державні органи офіційно визнати запобігання шахрайству національним пріоритетом.

Варто зазначити, що участь в угоді є добровільною, а санкцій за невиконання зобов’язань не передбачено. Водночас більшість компаній ще до підписання документа обмінювалися інформацією між собою в конкретних випадках. Ця угода дасть змогу зробити таку взаємодію системною — поза рамками поодиноких інцидентів.

Віцепрезидентка відділу довіри та безпеки споживачів Google Карен Курінгтон наголосила, що компанія не може впоратися з шахрайством самотужки. «Нам потрібно, щоб інші фахівці галузі об’єднали зусилля для більш колективної боротьби з шахрайством», — зазначила вона.

Редакція Mediasat
