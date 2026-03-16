Петиція про створення безпечної української соцмережі набрала лише 25 голосів

Онлайн-петиція на порталі Кабінету міністрів (Кабміну) України із закликом заснувати окрему безпечну українську соціальну мережу не набрала необхідної кількості голосів. Станом на 16 березня 2026 року вона зібрала лише 25 голосів із 25 тисяч необхідних для офіційного розгляду, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Петицію подано 15 грудня 2025 року, а термін збору підписів завершився 15 березня 2026 року. Її автор пропонував створити захищену платформу для спілкування українців на основі офіційних державних застосунків — зокрема «Дії».

За задумом автора, така мережа мала верифікувати громадянство користувачів, водночас даючи змогу зберігати анонімність за власним бажанням. Серед проголошених цілей — розвиток суспільної дискусії, консолідація громадян, зміцнення інформаційної безпеки країни, а також формування незалежного внутрішнього каналу комунікації для українців.

Автор петиції зазначав, що приватні спроби побудувати вітчизняні соціальні мережі чи комунікаційні платформи неодноразово зазнавали невдачі. Такі ініціативи, за його словами, залишалися маловідомими й фрагментованими, не здатними набрати критичну масу аудиторії, а тому швидко занепадали або припиняли роботу.

Ключову проблему автор вбачав у відсутності державної підтримки і єдиного спільного входу для користувачів. Саме через це, на його переконання, жодна приватна платформа не спроможна ні конкурувати з глобальними технологічними корпораціями, ні забезпечити стабільну аудиторію, широкий функціонал чи гарантовану безпеку.

Відтак автор наполягав — без централізованого державного рішення та інтеграції з офіційними сервісами жодна вітчизняна мережа не стане повноцінним національним комунікаційним простором для українців.