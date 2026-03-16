Через напруженість у Перській затоці Meta призупинила прокладку одного з сегментів підводного кабелю 2Africa

Прокладку ділянки Pearls підводної кабельної системи 2Africa компанії Meta призупинено через загострення ситуації на Близькому Сході. Підрядник Alcatel Submarine Networks (ASN), відповідальний за роботи в регіоні, оголосив форс-мажор і повідомив клієнтів, що вже не може безпечно продовжувати роботи. Про це пише TechSpot.

Форс-мажор — це договірне положення, яке звільняє сторону від відповідальності в разі непередбачуваних обставин, що унеможливлюють виконання зобов’язань. За даними Bloomberg, кабелеукладальне судно ASN Île de Batz наразі пришвартоване в Саудівській Аравії. Основний кабель уже прокладено, проте судно не може завершити з’єднання з береговими станціями — без цього ввести систему в експлуатацію неможливо.

Роботи зупинились саме на сегменті Pearls, який мав з’єднати з мережею 2Africa країни Перської затоки, а також Пакистан та Індію. Ще 2021 року Meta разом із Telecom Egypt оголосили, що ця ділянка охопить Оман, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак, Пакистан, Індію та Саудівську Аравію. Саме Pearls мав перетворити 2Africa з переважно африканського проєкту на повноцінну транзитну магістраль між Африкою, Європою та Азією. Завершення робіт планувалося 2026 року, після чого загальна довжина системи мала сягнути близько 45 000 км — довше за екватор.

У листопаді 2025 року Meta заявила про завершення прокладки основної інфраструктури 2Africa, назвавши її найдовшою у світі підводною кабельною системою відкритого доступу. Нині мережа охоплює 33 країни Африки, Європи та Азії й призначена для обслуговування близько 3 млрд користувачів.

Нагадаємо, на початку 2025 року компанія Meta оголосила про проєкт Waterworth — багатомільярдну ініціативу зі створення підводного кабелю завдовжки понад 50 000 км, що охопить п’ять континентів і використовуватиме волоконно-оптичний кабель із 24 парами волокон. Цей проєкт дасть змогу Meta обійти кілька критично небезпечних вузьких місць у глобальній мережі та взяти під прямий контроль більшу частину власної інтернет-інфраструктури.