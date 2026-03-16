Mantis Space створює мережу орбітальних апаратів для лазерної передачі сонячної енергії супутникам у тіні Землі

Американський стартап Mantis Space працює над створенням мережі орбітальних апаратів, які передаватимуть сонячну енергію іншим супутникам за допомогою лазерів.

В основі концепції — відома проблема сучасних космічних апаратів. Третину орбітального часу вони перебувають у тіні Землі й не можуть отримувати енергію від Сонця. Щоб забезпечувати роботу систем у цей період, супутники оснащують важкими акумуляторами, які істотно збільшують їхню масу. Mantis Space пропонує інший підхід — розмістити на вищих орбітах власні апарати з великими сонячними батареями, котрі перебуватимуть на Сонці значно довше, ніж звичайні робочі супутники.

- Реклама -

Технічне рішення базується на використанні потужних лазерів із підібраною довжиною хвилі — це дає змогу ефективно перетворювати випромінювання на електроенергію на приймальному боці. Генеральний директор компанії Ерік Труїтт зазначив, що ефективність такого способу передачі може перевищувати показники традиційних сонячних панелей на 20–30%. Водночас ключовими технічними завданнями залишаються безпека лазерного випромінювання та висока точність наведення.

Наразі стартап залучив 10 млн доларів інвестицій і планує запустити перший прототип у 2028 році. У перспективі мережа зможе одночасно забезпечувати енергією до 40 супутників-клієнтів, пише Payload Space. Це дасть змогу зменшити масу й вартість нових апаратів — завдяки відмові від громіздких акумуляторних систем — та подовжити строки їхньої активної роботи.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На відміну від більшості космічних стартапів, які нарощують кількість апаратів на орбіті, Mantis Space робить ставку на підвищення ефективності вже наявної орбітальної інфраструктури. Якщо технологія підтвердить надійність і безпеку на практиці, вона може стати основою для складніших місій — зокрема місячних і міжпланетних.