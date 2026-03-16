Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (МПІУ) розширило географію поширення каналу «Дім» у Молдові — відтепер його транслює національний телекомунікаційний оператор Moldtelecom через власну IPTV-мережу. Канал, орієнтований на українців за кордоном, увійшов до всіх телевізійних пакетів провайдера.

За даними ООН, у Молдові нині перебуває близько 140 000 українських біженців — це приблизно 4–5% населення держави. Саме для цієї аудиторії україномовний контент є важливим способом підтримувати зв’язок з батьківщиною.

Moldtelecom — один із провідних операторів Молдови, що надає послуги широкосмугового інтернету, цифрового телебачення й фіксованого зв’язку сотням тисяч абонентів в усіх регіонах країни. Переглядати канали абоненти можуть через застосунок Moldtelecom TV, який підтримує одночасний доступ із кількох пристроїв і пропонує інтерактивні функції — паузу й відновлення перегляду, запис програм, перегляд на запит, субтитри, вибір мови та батьківський контроль.

Окремо діє цифровий телевізійний OTT-сервіс Moldtelecom TV GO, що дає змогу дивитися телеканали з будь-якої точки Молдови незалежно від інтернет-провайдера — він працює в межах того самого застосунку Moldtelecom TV на смартфонах і планшетах (Android/iOS), смарттелевізорах (Samsung, LG, Hisense, Android TV), ТВ-боксах (Android, Apple TV) та у вебпереглядачі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Варто зазначити, що в мережі Moldtelecom також транслюється канал українського іномовлення FREEДОМ, орієнтований на російськомовну аудиторію в усьому світі.

Загалом у Молдові «Дім» доступний через супутник HOTBIRD-13G, на міжнародних OTT-платформах, а також у мережах місцевих провайдерів — Arax-Impex SRL, EUROTELECOM S.R.L., TVOTT SRL, ALIANŢA-TV S.R.L. та інших.

Молдова — не єдина країна, де канал з’явився в кабельних мережах. Наприкінці січня 2026 року «Дім» також увійшов до всіх телевізійних пакетів словацького оператора UPC Slovakia.