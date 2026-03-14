ЄКА розгорнуло в Андах станцію лазерного супутникового зв’язку зі швидкістю 10 Гбіт/с

Європейське космічне агентство (ЄКА) повідомило про успішне завершення випробувань наземної станції оптичного зв’язку в чилійських Андах поблизу Сантьяго. Установку спільно створили французька компанія Safran Space та шведська SSC Space. Станція забезпечує обмін даними з супутниками зі швидкістю 10 гігабіт на секунду. Повноцінну експлуатацію заплановано розпочати навесні 2026 року, йдеться в офіційній заяві ЄКА.
Об’єкт розміщено на ділянці площею близько 100 гектарів у передгір’ї Анд — місцевості зі сприятливими атмосферними умовами для оптичних комунікацій. Станція увійде до наземної мережі SSC Space, що розбудовується у межах проєкту NODES (Network of Optical Stations for Data Transfer to Earth from Space — мережа оптичних станцій для передачі даних з космосу на Землю). Другий вузол мережі діє в Західній Австралії, де випробування лазерного зв’язку розпочалися 2025 року.
Лазер замість радіохвиль
На відміну від традиційного радіочастотного зв’язку, нова технологія передає дані через сфокусований лазерний промінь. Це дає змогу суттєво збільшити пропускну здатність каналу й водночас знизити ризик перехоплення та придушення сигналу. Висока спрямованість лазерного променя робить його значно стійкішим до сторонніх втручань, ніж радіочастотні канали. Ще одна перевага технології — відсутність потреби в ліцензуванні радіочастот, що може прискорити розгортання міжнародних супутникових мереж.
Смуга пропускання лазерного світла набагато ширша, ніж у радіохвиль, тому технологія особливо перспективна для передачі великих обсягів даних з орбітальних апаратів. У перспективі оптичний зв’язок розглядається як технологія, що замінить традиційні радіочастотні системи.
Керівниця програми оптичної комунікації SSC Space Ханна Сундберг наголосила на стратегічному значенні об’єкта. «Станція в Сантьяго — це не просто додатковий вузол, це технологічний стрибок уперед. Ми вводимо супутниковий зв’язок у нову еру швидкості, безпеки та стійкості. У складі мережі NODES ця станція наблизить нас до задоволення майбутніх операційних потреб завдяки передачі, стійкій до перешкод і здатній справлятися зі зростальним попитом на дані», — зазначила вона.
Курс на вуглецеву нейтральність
Енергопостачання станції забезпечують понад 600 сонячних панелей. За даними SSC Space, використання відновлюваної енергії дає змогу скоротити вуглецевий слід об’єкта приблизно на 8 %. Це відповідає стратегічній меті компанії — досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року.
Проєкт реалізується за підтримки програми ЄКА Optical and Quantum Communications — ScyLight, спрямованої на розвиток оптичних і квантових комунікацій у космосі.
Варто зазначити, що ЄКА вже має досвід практичних випробувань лазерного зв’язку. Раніше фахівці агентства встановили стабільне з’єднання між наземним терміналом Airbus і супутником Alphasat TDP 1 зі швидкістю 2,6 Гбіт/с. Зв’язок тривав кілька хвилин без помилок завдяки адаптивній оптиці, що компенсує атмосферну турбулентність, і когерентному прийманню сигналу, який зменшує вплив перешкод.