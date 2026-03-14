Starlink проводить масштабне перегрупування своєї супутникової мережі: тисячі апаратів вже перейшли з висоти 550 км на 480 км над поверхнею Землі, а тисячі інших виконують аналогічний маневр. Про це пише видання PCMag з посиланням на астронома і дослідника супутникових угруповань Джонатана Макдауелла.

За даними Макдауелла, станом на минулу середу 652 супутники вже завершили перехід на орбіту висотою 480 км, тоді як ще 972 апарати перебували на етапі зниження. Загалом на нижчу орбіту на той момент перейшли 3827 супутників Starlink, а 2926 залишалися на попередній висоті.

Мета цих маневрів — поліпшення якості зв’язку. Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував це у соціальній мережі X, зазначивши, що скорочення відстані між супутниками й наземними абонентами забезпечить щільніший потік даних та стійкіший сигнал.

Окрім поліпшення характеристик зв’язку, нижча орбіта має й інші переваги. Зокрема, на висоті менш як 500 км набагато менша концентрація штучних об’єктів, що знижує ризик зіткнень і спрощує керування угрупованням. Супутники, що відслужили своє, на цій висоті швидше знижуються й згорають у щільних шарах атмосфери після завершення терміну служби — це полегшує розчищення навколоземного простору на колишній орбіті 550 км.

Практичний ефект від зниження вже відчули користувачі в окремих регіонах США — затримка передачі даних там скоротилася до менш як 20 мс. Нині угруповання Starlink налічує понад 8000 активних супутників, з яких майже 2000 найближчим часом мають бути виведені з експлуатації.

Наступне покоління супутників Starlink, розраховане на гігабітні швидкості, працюватиме ще нижче — на орбіті 340 км. Їхній запуск залежить від готовності важкої ракети-носія Starship до регулярних польотів. За попередніми оцінками, розгортання нових апаратів може розпочатися у четвертому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, ще у січні компанія оголосила про плани перевести на орбіту 480 км загалом 4400 супутників упродовж поточного року.